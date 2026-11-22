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日曜午後のマンチェスター・ユナイテッドとの名門対決で、リヴァプールのフロリアン・ヴィルツが芸術的なゴールと見事なアシストを記録し、4-0の勝利に貢献した。ドイツ人選手の厳しい批判者として知られるクラブのレジェンド、ジェイミー・キャラガーも称賛した。

「ヴィルツの見事なフィニッシュだ」。 ヴィルツがアクロバティックなプレーで一時2-0とするゴールを決めると 、キャラガーはSky Sportsの解説者としてそう語った。ヴィルツはリオ・ングモハからの処理が難しいクロスに、ゴールから5メートルの位置で反応。機転と身のこなし、繊細なタッチで左足を使い、ボールをクロスバーの下へ送り込んだ。

ヴィルツはそれ以外の場面でも好プレーを見せた。 最近はドイツ代表でも活躍しており 、代表戦による中断前からクラブでも見せていた上向きの調子を裏付けた。このままキャラガーを完全に味方につける日も近いのだろうか。

キャラガー、たびたびヴィルツへの批判の急先鋒に

リヴァプールの元DFであるキャラガーは、これまで何度もドイツ代表選手への批判の急先鋒に立ってきた。 例えば9月には、ボーンマスでの1-0の試合におけるヴィルツのプレーを酷評 。「ヴィルツはまたしても本当にひどかった。何もない。まったく何も起きていない」。当時は「ヴィルツがリヴァプールに移籍してから、単に不調なだけではないのではと心配している。今見ている姿こそが、彼の実力なのだと思う。私は約12カ月前からヴィルツを心配していた」とも語っていた。

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日曜のユナイテッド戦でマン・オブ・ザ・マッチに選ばれたヴィルツは、終盤に途中出場のビクトル・ムニョスが決めた4-0のゴールをアシストし、自身のパフォーマンスを締めくくった。見事なスルーパスでスペイン人選手の得点を演出したのだ。試合後、ヴィルツはSkyで「試合後の雰囲気は最高だった。これを楽しみたい。本当に素晴らしい午後だよ」と喜びを語った。「とても調子がいい。でも、それはチームが成長し、良くなっているからでもある。その一員であれば、自分も良くなる。今はただ楽しんでいるよ」

Getty Images

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元イングランド代表FWのダニエル・スタリッジも、リヴァプールでプレーした一人としてヴィルツを称賛した。23歳のヴィルツは豊富な運動量や優れたプレスなどで印象を残しているが、「それに加えて今は、本来のプレーも発揮できるようになってきた。まだ最高の状態ではないと思う。それでもリズムをつかみ、物事をうまく運ぶために何が必要かを、ますます理解している」とスタリッジは語った。

リヴァプールで好調のフロリアン・ヴィルツ「今、本当の実力を見せている」

37歳のスタリッジは、ドイツ代表のユルゲン・クロップ監督が最近ヴィルツに良い影響を与えたのは確かだと強調。一方で、元レヴァークーゼン選手への対応については、リヴァプールのアンドニ・イラオラ監督も評価されるべきだとした。「監督は彼に大きな信頼を示してきた。本当に十分な実力があるのか、そもそも起用すべきなのかと、繰り返し疑問の声が上がっていた。でも今、彼は本当の実力を見せている」

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ヴィルツは「なぜクラブが彼にあれほどの大金を払ったのか」を、少しずつだが確実に誰の目にも分かる形で示しているとスタリッジは言う。「クラブのために、このようなプレーをもっとたくさん見せてほしい」

ヴィルツは2025年に移籍金1億2500万ユーロでレヴァークーゼンからリヴァプールへ加入。アンフィールドでの最初のシーズンは浮き沈みがあった。今季はチームにますます順応し、ここ数週間は好調を維持。今季16試合の出場で3ゴール、6アシストを記録している。