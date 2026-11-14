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ティジャニ・ラインデルスが見事なハットトリックを達成し、オランダはギリシャに7-0で圧勝。ネーションズリーグ史上最多得点差の勝利に並んだ。この快勝で新監督チャビの下での無敗を維持し、グループ首位も守った。

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オランダ、ネーションズリーグ歴代最多タイの得点差で勝利

オランダは金曜日、アムステルダムでギリシャに7-0で大勝し、強烈な存在感を示した。この圧勝は、8年の歴史を持つネーションズリーグにおける最大得点差での勝利に並ぶものとなった。

開始6分にクリセンシオ・サマーフィルが先制すると、ホームのオランダはゴールを重ねた。ユリエン・ティンバーが2得点を挙げ、ドニエル・マレンが7点目を決めて大勝を締めくくった。

この結果、オランダは新監督シャビの下で無敗を維持。ネーションズリーグで7点差の勝利を収めた国として、イングランド、ドイツ、フィンランドに続いた。

ラインデルス、代表での見事なハットトリックに歓喜

この試合で主役となったのは、間違いなくラインデルスだった。21分間でギリシャの守備を崩して3得点を挙げた。アル・カーディシーヤのMFは満面の笑みを浮かべ、ホームの観衆に向けて3本の指を立て、ハットトリックを喜んだ。

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先月末には所属するサウジ・プロリーグのクラブでも3得点を挙げており、2週間で2度目のハットトリックとなった。元マンチェスター・シティのラインデルスは、クラブでの好調ぶりを代表でも発揮できたことを喜んだ。

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ラインデルスはUEFAに「素晴らしいことだ。特に代表でハットトリックを決められたのだから。本当にうれしい。僕たちはこのために練習してきたし、今日はとてもうまくいった」と語った。

シャビとデ・ヨング、流れるようなオランダのプレーを称賛

ホームのオランダは流れるような連係プレーを次々と見せ、前半を終えて5-0とリードした。オランダ代表の主将フレンキー・デ・ヨングは、攻撃陣の決定力を強調した。

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デ・ヨングは「もちろん楽しかった。家で見ていた人たちも含め、みんなが楽しんでくれていたらうれしい。僕たちは非常に効率的だったと思う。何度も良い位置に入り、チャンスやゴールを生み出せた」と語った。

シャビも同様に喜びながら、選手たちには集中力を維持するよう求めた。「前半は素晴らしかった。選手たちを称えなければならない。ただ、これは1試合にすぎない。この調子を続ける必要がある」

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ギリシャに大打撃、突破争いが激化

これまで今大会で無敗だったギリシャにとって、この大敗は大きな痛手となった。ギリシャが7失点を喫したのは、1989年5月のデンマークとのワールドカップ予選以来だった。

グループA2の上位2チームが準々決勝に進出する。月曜日にベルリンで行われる重要な試合を前に、オランダがグループ首位に立ち、ギリシャとユルゲン・クロップ率いるドイツの双方に3ポイント差をつけている。