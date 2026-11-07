ニューカッスル・ユナイテッドのMFショーン・ステールは、土曜日のフラム戦（1-1）で、プレミアリーグでは珍しく先発の座を得た。マティアス・ヤイスレ監督によれば、18歳の才能は素晴らしい試合を見せた。一方でドイツ人指揮官は、ステールのような若手が望むほど出場時間を得られない理由ものぞかせた。

ステールは夏にアヤックスから加入して以来、ニューカッスルで11試合に出場している。リヴァプール戦（8月23日）、ハル・シティ戦（9月19日）、EFLカップのウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン戦（8月26日）で先発し、今週末のフラム戦で4度目の先発出場を果たした。

ステールは土曜日、試合終了15分前にヤイスレ監督によって交代を命じられた。ユース代表選手のステールは 、『ザ・クロニクル』によれば「出来の良かった選手の一人」だったが、身体的な不調によりマティアス・フェルナンデス＝パルドと交代せざるを得なかった。ステールはフラムのMFサンデル・ベルゲとの激しい競り合いの後、悪い体勢で着地した。

試合後、ヤイスレ監督は、不調は一見したところ深刻ではなさそうだと認めた。同監督はこれまで、ステールやアラジ・バンバ（20歳）、バズマナ・トゥーレ（20歳）のように身体面で脆さのある若手を、激しさのあるプレミアリーグで長時間プレーさせることには慎重だと、繰り返し語ってきた。

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「彼の状態は良いと思う。大丈夫だ」と、ヤイスレ監督は試合後にステールについて語った。「彼自身、フィジカル面がまだ万全ではないと感じた。これは以前にも話したことだ。若い選手を獲得すれば、こういうことは普通にある。慣れていく必要があるが、彼は素晴らしいプレーをした」

ニューカッスルは現在、やや調子を落としている。フラム戦で引き分ける前には、エヴァートンにプレミアリーグとEFLカップで立て続けに敗れた。その前にはマグパイズがクリスタル・パレスに勝利したが、さらに前の時期にはアストン・ヴィラとコヴェントリー・シティに敗れている。ニューカッスルは現在、プレミアリーグで11位につけている。

悪循環から抜け出そうとするヤイスレ監督には、医療面で朗報も届いた。ルイス・マイリー、フェルナンデス＝パルド、トニ・リヴラメントが負傷から回復し、再び起用可能になった。マイリーとフェルナンデス＝パルドはフラム戦の後半に復帰を果たした。ニューカッスルは代表戦による中断期間の後、首位アーセナルをホームに迎えてプレミアリーグを再開する。