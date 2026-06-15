素晴らしい：オランダ代表との試合後、日本のファンが最高の姿を見せた

オランダ戦後、日本のサポーターは再び素晴らしい姿を見せた。試合終了のホイッスルが鳴ると、各自が持参したゴミ袋に分別してゴミを捨てた。この光景は世界的に珍しく、多くのメディアが取り上げた。

日本のサポーターは試合後にゴミを片付けることで知られ、この光景は他国ではほとんど見られない。彼らにとってこれは当然のことで、自分たちのエリアをきれいに片付けて帰っていく。

日曜のテキサス州アーリントンAT&Tスタジアムでも同じ光景が見られた。試合終了間際に鎌田大地が同点弾を挙げ、貴重な勝ち点1を獲得した興奮冷めやらぬ中、ファンたちはゴミ袋を手に持ち、自分のエリアを丁寧に片付けた。

この様子を撮影し数万の「いいね！」を集めたFIFAのソーシャルメディアに対し、ある日本人ファンは「これが私たちの文化です。選手にもサポーターにもスタジアムにも敬意が大切」と語った。

「ここに来られて光栄です。散らかしたままにするのは嫌なので」と笑顔で話した。

彼らは青いゴミ袋を試合中に振り回し雰囲気を盛り上げ、試合後は清掃にも使う。

映像には車椅子の男性も参加する姿が映っている。日本が次に戦うのは6月21日、モンテレイのエスタディオ・BBVAでのチュニジア戦だ。