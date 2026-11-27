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セルティックのマーティン・オニール監督が、木曜夜のトレエンセとの敵地でのヨーロッパリーグで、終盤に決勝点を挙げた途中出場のカミロ・ドゥランを称賛した。2-1の劇的な勝利により、ポルトガル勢を相手とする主要欧州大会の敵地での勝利は23年ぶりとなり、決勝トーナメント進出を懸けたプレーオフへの望みもつないだ。

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セルティック、ポルトガルでの長年の未勝利に終止符

ドゥランは途中出場し、84分に決勝点を挙げた 。相手は2部のトレエンセで、会場はエスタディオ・ドトール・マガリャンイス・ペソア。セルティックはハビ・バスケスのオウンゴールで早々に先制したが、ホームのトレエンセはダニー・ジャンの得点ですぐに追いついた。最後に勝ち点3をつかんだセルティックにとって、ポルトガルでの敵地での勝利は2003年4月のボアヴィスタ戦以来。その後の同国での4連敗を止めた。

先発を外す賭けが決勝点につながる

秋の中断期間以降、セルティックでの直近11試合で9得点2アシストを記録していたドゥランを先発から外したのは、計算の上での賭けだった。その11試合のうち9試合で得点かアシストを記録していたドゥランは、ベシクタシュ戦と同様、途中出場から結果を残した。

試合後、オニール監督はTNT Sportsに対し、ドゥランの貢献を称えた。「常に信じ続けなければならない。［カミロ・ドゥランは］絶好調で、素晴らしい選手だ。先発はしなかったが、もちろん、ああいう賭けもできる。ベシクタシュ戦でも同じことをやってくれた」

欧州での久々の記録が自信に

木曜の結果は、セルティックにほかにも節目をもたらした。単一の欧州大会で連勝したのは、2021-22シーズンにフェレンツヴァーロシュをホームとアウェーで破って以来。また、2004年から2025年までに欧州大会の敵地で挙げた勝利はわずか6回だったが、同一年に2勝を挙げたのは2003年以来となる。一方のトレエンセは、欧州大会での最初の5試合すべてで得点と失点を記録し、ベレネンセスが1962年に残した記録に並んだ。

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試合を振り返り、オニール監督はこう付け加えた。「勝てて本当にうれしい。少なくとも、これで先へ進める。ほぼ不可能な状況から、自分たちに少し希望をつくり出した。ボールはかなり保持していたが、何度かプレーのスピードを上げられたと思う。勝ち点3が極めて重要だったから、チャンスをものにしなければならなかった」

得失点差が分けるプレーオフ争い

欧州大会での連勝により、 セルティックはリーグフェーズの順位表で25位につけている 。決勝トーナメント進出を懸けたプレーオフ圏との差は得失点差だけだ。セルティックとトレエンセを含む8チームが勝ち点6で並んだまま、決定的な最終盤の試合を迎える。オニール監督率いるチームが欧州での戦いを続けるには、敵地で見せた新たな粘り強さを残りの試合にも持ち込むことが重要になる。