素晴らしい活躍を見せたソン・フンミンだが、リオネル・メッシの驚異的な記録を破るにはあと一歩及ばなかった

ソン・フンミンは、土曜日から日曜日にかけての夜（オランダ時間）、ロサンゼルスFCで驚異的な活躍を見せた。このアメリカチームの韓国人スター選手は、メジャーリーグサッカー（MLS）のオーランド・シティ戦（6-0）で、20分足らずの間に4アシストを記録した。これにより、リオネル・メッシが持つMLS記録にはわずかに及ばなかった。

ソン（33）は、アントワーヌ・グリーズマンの将来の所属先となるオーランドとの試合に先立ち、リーグ戦2試合連続で直接的な得点関与を記録できていなかった。しかしオーランド戦では、この攻撃的MFは20分もかからずにその記録を塗り替えた。

デビッド・ブレカロのオウンゴールでLAFCが1-0とリードしていたその瞬間、ソンは絶妙なスルーパスでチームメイトのデニス・ブアンガを抜け出させ、ガボン人選手はループシュートで決めた。

その3分後、この2人は再び得点を挙げた。オーランドの攻撃が阻まれた直後、LAFCは瞬時にカウンターを仕掛けた。ソンがブアンガに深い位置へパスを通すと、ブアンガはフェイントでスペースを作り出し、そのシュートはゴール上隅に突き刺さった。

しかし、これで終わりではなかった。28分、ブアンガはソンとワンツーを仕掛け、ソンが絶妙なタイミングで走り込んだガボン人選手にボールを戻した。ブアンガは再び力強いシュートを決め、ハットトリックを達成した。

39分、LAFCが5-0とリードを広げ、ここでもブアンガとソンが決定的だった。ブアンガから深い位置へ送り出された韓国人選手は、鋭いクロスを上げ、セルジ・パレンシアがこれを決めた。70分、ソンが交代してから15分ほど経った頃、タイラー・ボイドが6-0の最終スコアを決定づけた。

ソンが4アシストを記録するのに要した時間は、合計19分32秒だった。これはスパーズのレジェンドにとって、MLS記録にはわずかに及ばなかった。というのも、2024年5月にリオネル・メッシがインテル・マイアミの一員としてニューヨーク・レッドブルズ戦で4アシストを記録した際のタイム、18分57秒が、さらに短い記録として残っているからだ。