素晴らしい映像：イングランドの選手たちがロッカールームでオランダのヒット曲に合わせて大盛り上がり

イングランドサッカー協会が公開した映像によると、日曜日のワールドカップラウンド16でイングランドがメキシコに3-2で劇的勝利を収めた後、トーマス・トゥヘル監督は一瞬パニックに陥った。ジョン・ストーンズとデクラン・ライスがフェイクの怪我で監督をからかい、驚きはすぐに笑いへと変わった。

イングランドは伝説のアステカ・スタジアムでの熱戦を制し、準々決勝進出を決めた。しかし、腕を負傷したジョーダン・ヘンダーソンは大会残りを欠場する見込みで、チームに影を落とした。

治療中のヘンダーソンを見舞いながら、他の選手たちはロッカールームへ。そこでライスは、事情を知らないトゥヘルをストーンズのもとへ呼び出した。

「監督、監督」と呼ぶ声にトゥヘルが駆け寄ると、ライスは「肩を痛めた」と告げた。ドイツ人監督はまた主力選手が離脱したと信じ、両手で顔を覆った。

しかし数秒後、安堵の表情を浮かべた。 ストーンズは肩を痛めたふりをしてから、突然音楽に合わせてその肩をリズムよく動かし始めた。流れていた曲はオランダのDJユニットANOTRの『Talk To You』だった。他の選手たちは大爆笑し、トゥヘルも冗談だと気づいて笑顔になり、ストーンズのもとへ歩み寄った。

ストーンズはメキシコ戦で途中出場し、10人となったチームがリードを守り切る原動力となった。試合後、彼はトゥヘル監督から求められるならより大きな役割を担うと強調した。

「僕たちは皆、同じ目標を掲げている。決勝に進出し、そこからどこへたどり着けるかを見極めることだ」とストーンズは語った。「体調は最高だし、チームを助け、メキシコ戦のように活躍できることを楽しんでいる。実は今年の初めから、フル出場できる準備はできていたんだ。試合に出られないとイライラするよ。僕はプレーしたいんだ。」







