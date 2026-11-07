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イングランド代表のトーマス・トゥヘル監督は、今後のネーションズリーグに向けた25人のメンバーに、フラムの若手ジョシュ・キングを選出した。クロアチア、スペインとの対戦を控えるイングランド代表で、キングはボルシア・ドルトムントのMFジョーブ・ベリンガムとともに、初めて正式にA代表に招集された。

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キングがイングランドA代表に初招集

イングランド代表のトーマス・トゥヘル監督は、クロアチア、スペインとのUEFAネーションズリーグ・グループステージ最終2試合に向け、フラムのMFジョシュ・キングをA代表に初招集した。25人のメンバーにはジョーブ・ベリンガムも名を連ね、両選手がU-21代表からステップアップした。

キングは今夏、フロリダで行われたワールドカップ前のトレーニングキャンプで、A代表チームとともに過ごした経験がある。

トゥヘル監督は、短い代表活動期間中の柔軟性を確保するため、フィールドプレーヤーを22人選出した。

トゥヘル監督、キングの人柄と多才さを称賛

メンバー発表の記者会見で、トゥヘル監督はフラムの若手をどう起用するか説明するとともに、キングの人柄を称賛した。

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「彼は本当に素晴らしい人柄の持ち主だ。チームに柔軟性をもたらしてくれる」とトゥヘル監督はキングの選出について語った。

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「練習で柔軟に対応できるよう、フィールドプレーヤーを22人選ぶことにした。言ってみれば、彼は練習に加わる追加の選手だ。重要なのは姿勢と人柄だ」と監督は付け加えた。

キングの起用構想とパーマー落選の理由

トゥヘル監督はキングの起用法を明らかにするとともに、チェルシーの攻撃的MFコール・パーマーがメンバー入りしなかった理由を説明した。

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「プレシーズンにはサイドバックとして練習を手伝ってくれたが、今回はそうしない」とトゥヘル監督は述べた。「彼は楽しみな選手で、複数のポジションでプレーできる」

攻撃的MFの選択肢について、トゥヘル監督はこう続けた。「10番タイプの選手は十分にいる。前回のキャンプで一緒に過ごした2週間半に満足しているので、そのときの選手たちを引き続き選んだ。ジョシュ・キングが新たに加わったが、彼を両ウイングで見てみたい。彼は追加の選手という位置づけで、4つのポジションすべてでプレーできる」

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イングランド、ネーションズリーグ準々決勝進出を目指す

イングランド代表は来週初めに集合し、木曜日にウェンブリーで行われるクロアチア戦に向けて準備を始める。その後、マドリードへ移動し、11月15日（日）にスペインと対戦する。

グループCで2位につけるイングランドは、クロアチア戦で敗れなければ、来年3月のネーションズリーグ準々決勝進出が決まる。

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トゥヘル監督率いるチームがグループ首位を目指すなか、キングはA代表デビューを狙う。