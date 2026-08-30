チェルシーのシャビ・アロンソ監督は、本日日曜に行われたプレミアリーグ第2節でのブライトン戦4－3の勝利における、選手モイセス・カイセドの負傷について語った。

エクアドル代表のMFは後半に出場したが、打撲を負い、短時間でピッチを離れることを余儀なくされた。

Tribunaは試合後のアロンソのコメントを掲載し、スペイン人指揮官は「新たな負傷ではなく、前回より深刻なものでないことを願う」と語った。

さらに「彼は慎重になって中断を決断した。感触は最良のものではなかったが、我々は彼の状態を評価しなければならない」と付け加えた。

続けて「前回より悪いものではない。彼は慎重だった。感触は最良のものではなかった。新しいものではなかった」と述べた。

同時に、シャビ・アロンソは新加入のGKエミリアーノ・マルティネスのパフォーマンスに大いに感銘を受けた様子だった。

指揮官はアルゼンチン代表GKのチェルシーでのデビューについて、「彼の最初のインパクトに満足している。彼にはチームの他の選手とつながる手助けとなる、このカリスマとオーラがある」と語った。

そして「昨日彼と話し、試合について議論したが、彼は準備ができていると感じていた。彼が良いパフォーマンスを見せるために、多くのことを伝える必要はない。彼はクリーンシートを守りたがっていたが、私は彼の最初のインパクトに満足していた」と言及した。

シャビ・アロンソは、ペドロ・ネトが2026年夏の移籍期間終了後もチェルシーの一員として残るかどうかについての確認を拒んだ。

スペイン人指揮官は「サッカーにおいて、私は何も保証しない。ペドロの輝きには満足していた。彼は大きなエネルギーでプレーした。今シーズン、彼は非常に重要な存在になるだろう」と語った。

ネトは最近、マンチェスター・シティとアル・ヒラルの両クラブへの移籍が取り沙汰されており、サウジアラビアのクラブは彼の獲得に特別な関心を示している。