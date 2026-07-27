ギヴァイロ・リードを巡る移籍騒動は、ますます深刻な様相を呈している。『Voetbal International』によると、ノッティンガム・フォレストからの3度目のオファーもフェイエノールトが断固として拒否したことで、同クラブと19歳の右サイドバックは現在、真っ向から対立しているという。

ノッティンガム・フォレストは、ボーナス込みで最大2100万ユーロに達する3度目の提案を提示した。リード側は、このオファーでフェイエノールトが交渉のテーブルに着くと確信していた一方で、テクニカルディレクターのデヴィ・リゴーは今回も扉を閉ざした。

『VI』によれば、これは以前のクラブ首脳陣と比べて注目すべき方針転換だという。前ゼネラル兼テクニカルディレクターのデニス・テ・クローセは、リードの関係者に対し、移籍金がおよそ2500万ユーロであれば退団について話し合いの余地があると伝えていたとされる。

しかし、リゴーの就任によってその取り決めは白紙となった。新たなテクニカルディレクターは過去の約束に縛られるつもりはなく、才能あるこのDFに対して最低でも3000万ユーロを求めていると『Algemeen Dagblad』は伝えている。

これにより、リード陣営には理解できないとの声が広がっている。クラブが以前に発したシグナルを覆していると考えているためだ。右サイドバック本人も移籍に前向きな姿勢を示している。プレミアリーグは彼にとって理想的な次のステップであり、ノッティンガム・フォレストは5年契約を用意している。

また、リードの負傷歴も判断材料の一つとなっている。昨季は2度のハムストリング負傷により数カ月を欠場しており、そのためトップクラブへの移籍のチャンスが自然に再び巡ってくるとは限らないことを本人も理解している。だからこそ、イングランド移籍を絶好の機会と見ている。

一方、フェイエノールトの見方は大きく異なる。クラブはリードを新シーズンに向けた絶対的な柱の一人と見なしている。ジョヴァンニ・ファン・ブロンクホルスト監督も右サイドバックを明確に戦力として計算しており、主将に任命することさえ検討しているという。

最大の焦点は、今後この案件がどのように展開していくかだ。フェイエノールトの考えを変えさせるには、ノッティンガム・フォレストが大幅に改善したオファーを持って戻る必要がある。一方のリードは、関係者によれば以前に示された期待をクラブがなお考慮してくれることを望んでいる。こうして当面は、選手とクラブが真っ向から対立する構図となっているようだ。

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