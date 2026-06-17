「約束したわけではない」…モウリーニョ、レアル・マドリードの中盤補強候補を明かす

スペイン紙「マルカ」によると、レアル・マドリードは今夏の補強候補として中盤の選手にターゲットを定めた。

新監督ジョゼ・モウリーニョの要請で、同ポジションの補強が急がれる。候補者の中で最有力視されているのは、チェルシーのMFエンツォ・フェルナンデスだ。

フェルナンデスは3月30日、「いつかマドリードで暮らしたい」と発言し、スタンフォード・ブリッジに波紋を呼んだ。

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元ブラジル代表スターは「モロッコが最も強かった。アンチェロッティの決断が理解できない」と語った。

さらに同選手はマドリード・オープン観戦が報じられ、移籍噂に拍車をかけた。

代理人のハビエル・バストーリは、レアル・マドリードの関心と本人の意向を把握している。ただし移籍金が高額で、コクーリアのケースほど容易ではない。それでもレアル・マドリードは、市場を早く締めくくるため、早期成立を望んでいる。

チェルシーも売却の可能性は否定しておらず、シャビ・アロンソ監督はプロジェクトに全力を尽くさない選手を残さない方針だ。とはいえ、主力放出を簡単に認めることはないだろう。

チェルシーはフェルナンデスの価値を1億2000万ユーロ以上と評価しており、この額は2023年冬にベンフィカから加入した際の移籍金と同じだ。

その他の選択肢

交渉が難航しても、ジョゼ・モウリーニョ監督のスカウト網はフル稼働だ。

そこで、ポルトガル人監督が注目するのがウェストハムのマテウス・フェルナンデスだ。

「ハマーズ」の降格にもかかわらず、この若きポルトガル人MFは国内で高い評価を維持している。

さらに直近では、2026年W杯ブラジル戦（1-1）で好パフォーマンスを見せたモロッコ代表アイユーブ・ブアディの名前も浮上している。