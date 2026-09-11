2026年8月25日、かつてのFCバイエルン・ミュンヘン所属プロであるトーマス・ミュラー、マッツ・フンメルス、ヤン・ゾマー、ルーカス・エルナンデスが、投資グループLEAD/ADvantageとともに、ポルトガル1部エストレラ・アマドーラの株式90％を約4000万ユーロで取得したというニュースが大きな話題を呼んだ。

投資家の名前があまりにも華やかだったため、この取引の本当の主役はやや目立たなくなっていた。エストレラ・アマドーラの新クラブ会長兼CEOに就任したのは、まだ35歳のミュンヘン出身者。過去10年でバイエルン・ミュンヘンの裏方における最重要スタッフの一人へと成長し、この夏の退任では、現在ハンブルガーSVで取締役会会長を務める元チームマネジャー兼戦略部門責任者カトリーン・クリューガーの離脱と同じくらい大きな穴を「チームを支えるチーム」に残した人物だ。

ヨハネス・メスマング――それがエストレラ・アマドーラの新CEOの名前だが、その少年っぽい顔立ちには見覚えがあるというサッカーファンも少なくないだろう。ここ数年、バイエルンが新戦力を獲得し、その選手に新たな住まいと職場を案内するたびに、いつの間にか映像の中には必ずメスマングの姿もあった。

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ヨハネス・メスマングはFCバイエルン・ミュンヘンで何をしていたのか？

長らくインテグレーション担当を務め、その後は選手サポート部門の責任者となり、最後はスカウティングにも携わった。多岐にわたる業務の中には、新加入選手を空港まで迎えに行くこと、あらゆることを案内すること、行政手続きの手助けをすること、必要に応じて通訳すること、そしてただそばにいることも含まれていた。後に加入することになる何人かの選手とは、バイエルン幹部が正式に接触する前から、メスマングがすでにInstagramで連絡を取っていたとも言われている。選手担当者が扉を開く存在だったのだ。メスマングは、聞き上手で、選手との接し方に長けた天賦の才を持ち、現代サッカーがどう機能しているかを非常によく理解していた人物として思い描くべきだろう。

そのかつての「何でも屋」が、いまやポルトガル1部クラブの取締役会会長となり、かつての上司たちと選手移籍について交渉している。というのも7月末、ロブロ・ズボナレクがアマドーラへ150万ユーロの移籍金で加入したからだ。ズボナレクは過去のシーズンにFCバイエルンからシュトゥルム・グラーツ、そしてグラスホッパーズ・チューリヒへレンタルされていた。もっとも、その時点ではメスマングと投資グループはまだリスボン郊外のクラブで正式な主導権を握っておらず、買収も完了していなかった。しかし少なくとも7月初めから、すでに助言役として関わっていたとみられている。さらに、センターバックのオタビオを移籍金500万ユーロでアイントラハト・フランクフルトへ売却した件にも、ドイツ勢はすでに関与していたとされる。

ヨハネス・メスマングとバイエルンのレジェンド、クラウディオ・ピサーロの関係とは？

ミュンヘンとの密接な関係が今後も続く可能性は、8月末のアマドーラでの就任会見でメスマング自身が示唆していた。バイエルンとの交流は、「すでにロブロ・ズボナレクの加入で起きたように」今後も続けていくと、メスマングは語った。

ちなみに、ポルトガル人記者たちが満足げに指摘しているように、その発言は流ちょうなポルトガル語で行われた。メスマングは5言語を流ちょうに操る。母語であるドイツ語とスペイン語に加え、英語、ポルトガル語、フランス語、さらにイタリア語も少し話せる。ドイツ人の父とペルー人の母を持ち、さらに若い頃にブラジルのサンパウロで3年間暮らし、サッカーをしていたとなれば、これほど恵まれた経歴もない。FCサンパウロの下部組織では、メスマングはセントラルミッドフィルダーや右サイドバックとしてプレーし、かつてのトッテナムのスター、ルーカス・モウラらともチームメートだった。プロには届かなかったが、それでもサッカーは彼の職業になった。

ドイツ帰国後、アビトゥーアを無事に終えたメスマングはハイデルベルクで法学を学び、傍らではハンジ・フリックの地元クラブであるFCバンメンタールなどでもプレーした。FCバイエルン入りのきっかけはインターンで、それを当時仲介したのは、ミュンヘンでおそらく最も有名なペルー人、クラウディオ・ピサーロだった。ピサーロはメスマング家と長年にわたり親しい友人関係にある。やはりサッカー界は狭い。

エストレラ・アマドーラの投資家たちは、かつて同じKickbaseリーグでプレーしていた

メスマングがFCバイエルン・ミュンヘンで最初に担った仕事の一つは、ポルトガル人のレナト・サンチェスがミュンヘンでの生活に慣れるのを助けることだった。メスマングはサンチェスの通訳を務め、役所の手続きを手伝い、一緒にプレイステーションで遊ぶなどしていた。しかも――偶然というのはあるもので――サンチェスはアマドーラ生まれだった。バイエルンでは2度の挑戦でも最終的に定着できず、かつてはスーパータレント、将来のバロンドール候補と見なされていたこのミッドフィルダーも、いまでは29歳となり、数々の紆余曲折を経てこの夏から無所属となっている。

しかしメスマングは、このレコードマイスターで急速に出世していった。だからこそ、いまエストレラ・アマドーラを引き継いだ著名な4人に共通するのは、全員がFCバイエルン・ミュンヘンで知り合ったという事実だ。だが何よりも、彼ら全員がメスマングと親しいという点で結ばれている。SNSには、メスマングがミュラー、フンメルス、エルナンデスと一緒に写った写真がいくつも見つかる。少なくともパンデミック以降、彼らは全員が同じKickbaseリーグでプレーしているという。2021年のポッドキャストでは、メスマングがこのファンタジーフットボールアプリの制作者たちに、自身の歩みや、自分とフンメルス、ミュラーらのKickbase熱について語っている。いまやKickbase仲間は、ファンタジーフットボールから本物のマネジメントへと一歩踏み出した。

なぜリーガ・ポルトガルは投資家にとってこれほど魅力的なのか？

では、なぜポルトガルなのか。理由は明白だ。リーガ・ポルトガルは、もちろん主にベンフィカ、スポルティング、FCポルトという最強クラブのおかげで、欧州トップ5リーグからそこまで大きく離れてはいない。競技レベルはベルギーやオランダのリーグと比較でき、少なくともオーストリア・ブンデスリーガよりは上だ。UEFAの5年ランキングで、同リーグは現在リーグ・アンに次ぐ6位につけている。

加えて、ポルトガルのクラブには、投資家にとってとりわけ魅力的なビジネスモデルがある。彼らは昔から育成・売却型クラブとして自らを位置づけてきた。スカウティングと選手育成の構造は高水準にあり、さらにポルトガルの当事者たちには一定の交渉術も備わっている。「ベンフィカ、ポルト、スポルティングを除く成功した10クラブは、10年間で合計7億ユーロを超える移籍収支の黒字を生み出した。これは穴場情報ではない。この国のビジネスモデルなんだ」と、かつてRBライプツィヒでスポーツコーディネーターとしてマックス・エーベルの右腕を務め、現在はポルトガル4部シントレンセの会長であるフェリックス・クリューガーが、最近『Münchner Merkur』に語っている。

メスマングもまた、ポルトガルリーグの利点を説明している。そこには「EU圏外の外国人選手を獲得する際の制限がない。つまり、世界のどの地域からでも選手を獲得できる」という。そして、どうやらそれが計画のようだ。アマドーラを、サッカー発展途上国の才能にとっての踏み台にしたいというわけだ。もっとも、この夏に加入したのはまずセルビア（新キャプテンのステファン・レコビッチ、22歳、レッドスター・ベオグラードから）、スペイン（ホアン・ジョルダン、32歳、セビージャFCから）、フランス（ルーカス・ミンカレッリ、22歳、モンペリエから）、そしてドイツ（すでに触れたズボナレクに加え、シュトゥットガルトからのレンタル選手ジェレミー・アルベアロ、さらにフォルトゥナ・デュッセルドルフIIの韓国人シウ・ヤン）からの選手たちだった。

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トーマス・ミュラー、マッツ・フンメルスらとともにエストレラ・アマドーラを買収した投資ファンドの正体とは？

シーズンのスタートは満足できるものだった。リーグ最初の4試合でまだ敗戦はなく、勝ち点6でチームは9位につけている。ドイツからの投資家たちは、観客の関心をやや高めることにも成功した。ここまでのホーム2試合の平均観客数は4691人で、前季の平均3353人を上回っている。もちろんドイツと比べれば、いかにもこぢんまりとした数字に聞こえる。バイエルンでは一般公開の練習のほうに、もっと多くの観客が集まることもあるほどで、しかもエスタディオ・ジョゼ・ゴメスの収容人数はわずか9288席だ。とはいえポルトガルでは、観客数が5000人弱あれば動員ランキングで9位に入る。それでもメスマングは、はるかに大きな可能性を見ている。就任会見では、インフラへの投資を行いたいと明言した。そこにはスタジアムや練習場だけでなく、スカウティング、アカデミー、データ、AIといった分野も含まれる。

この文脈で興味深いのは、ドイツの投資ファンドLEADと、そのスポーツ部門で今回の買収を実行したADvantageが、ほかにどのような企業へ投資しているのかという点だ。アマドーラは彼らのポートフォリオにおける初のサッカークラブである。これまでは主にスポーツテック企業に投資してきた。ちなみにLEADの資金提供者は、ダスラー家、つまりAdidasの創業一族の周辺から来ている。

このプロジェクトをあまり軽視すべきでない理由がまた一つ増えた形だ。もちろん、ポルトガルサッカーのビッグ3であるベンフィカ、スポルティング、FCポルトに、このクラブがスポーツ面で追いつくのは難しいだろう。しかし、その後ろの順位は固定されているわけではない。現在はポルトガルのクラブが5チーム国際舞台で戦える状況でもあり、野心を持つ投資家クラブが入り込む余地は十分にある。

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トーマス・ミュラーとマッツ・フンメルスはエストレラ・アマドーラで何をするのか？

戦略的に賢く運営されたアンダードッグが、どれほど早く上へと駆け上がれるかは、近年のイタリアでコモ1907が証明した。2019年にインドネシア資本を背景とするイギリスのファンドに買収された当時、そのクラブは4部リーグでプレーしていた。3度の昇格を経て、セスク・ファブレガス、そして現在ではヨーロッパの半分が狙っているとも言えるコモの監督、さらにティエリ・アンリといった元プロたちの参画もあり、コモはついにRBライプツィヒ戦でチャンピオンズリーグ・デビューを飾った。

それに比べると、これはまるで旧来型の投資家クラブのように映る。少なくとも“エナジードリンク・キッカー”には、ハリウッドの著名人が姿を見せたことはまだなく、観光名所としてもRBは決して知られていない。そして、RBライプツィヒが主としてある製品を宣伝するために創設されたのに対し、コモ1907は独自のブランドを作り上げ、それを売ることを目指している。これまではかなりの成功を収めている。もちろんRBでは、かつての世界的名選手たちが実権を握っているわけでもなければ、ましてクラブの株式を保有しているわけでもない。

アマドーラでも、ミュラー、フンメルス、ゾマー、エルナンデスが実務に関与することになる。

「我々はあらゆる分野で専門性を求めている。ヤンはGK、マッツは守備、トーマスは攻撃を担当する。彼らは主に選手や潜在的な新戦力の評価を手伝う」と、メスマングはBayerischen Rundfunkに語った。投資家たちは「補強に賛成か反対かを示す」存在になるという。「もちろんネットワークや対外的な見せ方の面でも助けてくれる。選手との面談にも同席する。彼らにとっては、マネジメントの世界で本当に自分を試すことができる最初のレベルなんだ」

フンメルスもこれを認めている。この投資は重要な一歩であり、「自分にとって将来、サッカー界でどの仕事が正しいのかを見極めるため」のものだと、彼はSpiegelに語っている。

またファンにとっても、どうやらライプツィヒよりコモのほうがモデルに近いようだ。「スポルティング、ベンフィカ、あるいはポルトのファンであるポルトガル人を私は説得できないだろう。でも、ポルトガル国外の多くの人々をエストレラのファンにすることはできると信じている」とメスマングは話す。

エストレラ・アマドーラはこれまでにタイトルを獲得したことがあるのか？

ファンにとって2番目に好きなクラブになることを、近ごろは複数のクラブが目指している。というのも、観客は成り上がりの物語を愛するからだ。それはソーシャルメディア登場以前からそうだったが、SNSのメカニズムがこの現象を確実に強めた。もしこれまで比較的無名だったポルトガルのクラブが突然旋風を巻き起こせば、新たな可能性が一気に開ける――そんな期待がある。いわゆるボデ／グリムト現象だ。

今季のバイエルンの最初のチャンピオンズリーグの相手と同じく、アマドーラが財政問題を抱えていたのも、そう昔のことではない。2010年にはチームが競技から完全に撤退し、2020年に3部クラブとの合併を経て、クラブは再び旧名を取り戻した。そのため、このクラブはまだ公式タイトルを獲得していない。そして同名の前身クラブですら、パルマレスにあるのは1989/990年のポルトガル杯優勝だけだ。伸びしろは大きい。