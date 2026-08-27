ただ、彼が問題視しているのは人選そのものではなく、ネーションズリーグの試合に臨むメンバーを誰にするか、その発表のタイミングだけだ。「今後の招集メンバー発表は金曜日の午前か昼にしてほしいと、ユルゲン・クロップに本当にお願いしたい」と、マテウスはSkyに語った。現在は、新たなドイツ代表監督が9月17日木曜日にメンバーを発表する予定となっている。

木曜日の発表については、マテウスはクロップの前任者ユリアン・ナーゲルスマンの時にも気に入っていなかった。「DFBはあらゆることを見直したかったはずだ。私の見方では、これもそのひとつだった」と、65歳のマテウスは不満を漏らした。彼が木曜日の招集発表に反対し、金曜日の発表を支持する理由として挙げたのは、木曜日にヨーロッパリーグとカンファレンスリーグの国際試合が行われることだ。

「重要な試合の前にそのことを聞かれれば、選手のメンタルに影響する」と述べ、マテウスは欧州カップ戦の対戦をすべて見届けるべきだと訴えた。さらに、木曜日に選手が負傷した場合でも、追加招集を行う必要がなくなるという。

ユルゲン・クロップはDFBチームに誰を招集するのか？

開幕したばかりの今季は、バイエル・レバークーゼンとTSG1899ホッフェンハイムの2チームがヨーロッパリーグを戦う。SCフライブルクは、プレーオフを通じてカンファレンスリーグのリーグフェーズ進出を決める有力候補となっている。

ユルゲン・クロップによる初のメンバー発表には、大きな注目が集まっている。就任会見では、現時点でより詳しくチェックしている57人のフィールドプレーヤーをリストアップしていると明かしていた。