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2028年コパ・アメリカを米国で開催する計画が正式決定に向けて進んでおり、近く発表される見通しだ。実現すれば、南米最高峰の代表チーム大会が2大会連続で米国開催となる。

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両連盟、共催に向けた協議を最終段階へ

報道元の『ジ・アスレティック』によると、2025年12月に始まったCONMEBOLとCONCACAFの広範な協議を経て、関係者は2028年大会が米国に戻ると見込んでいる。匿名の情報筋は開催国がまだ正式決定していないことを認めた一方、ブラジルのメディア『グローボ』 も金曜夜、発表は間近だと報じた。決定すれば、米国は2016年から2028年までの直近5大会のうち3大会を開催することになる。

過去の問題を上回る商業的成功

両連盟が共同で運営した2024年大会には、南米の全10カ国に加え、CONCACAFから米国、メキシコ、カナダ、パナマ、コスタリカ、ジャマイカの6カ国が招待参加した。16チームが出場した大会には150万人を超える観客が訪れ、同年のCONMEBOLの代表チーム大会収入3億1900万ドルの大部分を生み出した。

一方、2024年大会は問題視もされた。選手や監督からはスタジアムのピッチ状態への批判が上がり、マイアミのハードロック・スタジアムで行われたアルゼンチン対コロンビアの決勝は、観客を巡る危険な問題によって開始が約80分遅れた。試合はアルゼンチンが1-0で勝利した。また、開催国の米国はグループステージで敗退し、グレッグ・バーホルターに代わってマウリシオ・ポチェッティーノが監督に就任。ポチェッティーノはワールドカップでチームを率いた後、 マンチェスター・ユナイテッドの監督に就任した 。

過密日程が夏の開催時期に影響

報道によると、2028年大会でもCONCACAF加盟国には出場権を得る道が用意されるが、具体的な出場枠数や予選方式は明らかになっていない。日程の調整には慎重さが求められる。ロサンゼルスでは2024年大会決勝と同じ日付に当たる2028年7月14日から夏季オリンピックが開催され、米国サッカー代表もスティーブ・チェルンドロ監督の下で出場する予定だからだ。

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一方、国内リーグとの日程重複は避けられる見込みだ。メジャーリーグサッカーは2027-28シーズンから欧州式の日程に移行し、シーズンは5月下旬に終了する。2025年クラブワールドカップ、2026年ワールドカップ、そしてメキシコ、ジャマイカ、コスタリカとの2031年女子ワールドカップ共同招致に続き、米国での大規模な大会を巡る動きが続くことになる。

正式発表は両連盟の決定待ち

2028年大会の開催国の正式発表 は近いとみられる。ただ、CONMEBOLの広報担当者は正式な声明をまだ受け取っていないと述べ、CONCACAFはコメントを控えた。一方、CONMEBOL理事会は金曜に会合を開き、今後の選挙を前にFIFAのジャンニ・インファンティーノ会長への支持を改めて表明した。2031年女子ワールドカップの共同招致も来週、正式に発表される予定だ。