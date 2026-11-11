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アメリカ代表が、カタールで開催されるU-17ワールドカップの開幕わずか8日前に出場を辞退した。米国サッカー連盟は、選手とスタッフの安全への懸念を理由に挙げている。同連盟は、武力紛争のリスクを警告する米国務省の渡航情報を指摘。直前の辞退により、FIFAから罰金を科される可能性がある。

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アメリカ、安全上の懸念からU-17ワールドカップを辞退

アメリカサッカー連盟が選手たちに対し、大会前の合宿と11月19日開幕のワールドカップへの参加を中止したと伝えたことを受け、U-17アメリカ男子代表はドーハへの渡航を取りやめることになった。

AFPが確認した書簡で、同連盟は米国務省がカタールに出しているレベル3の渡航勧告を理由に挙げた。この勧告は「武力紛争のリスク」を理由に米国民に同国への渡航を再考するよう促し、政府職員には渡航に際して特別な許可を得るよう求めている。

アメリカサッカー連盟の書簡、苦渋の決断を説明

書簡には「ワールドカップ前の合宿と、予定していたワールドカップへの参加を中止するという苦渋の決断をお知らせします。ワールドカップでアメリカを代表するため、選手とコーチが重ねてきた準備を非常に誇りに思います」と記されていた。

「残念ながら、米国務省によるカタールへのレベル3の渡航勧告や、大使館職員とその家族に対する関連指示など、現在の状況を踏まえ、大会に参加することはできなくなりました。選手とスタッフの健康と安全は、常に私たちの最優先事項です」。さらに「アメリカサッカー連盟への皆さんの献身に心から感謝するとともに、この状況を私たちも残念に思っていることをお伝えします」と続けた。

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アメリカ、直前の辞退でFIFAから罰金の可能性

アメリカサッカー連盟の広報担当者は、決断に至った経緯の詳細は説明しないと述べた。一方、『ガーディアン』の取材によると、FIFAには水曜日に伝えられたという。FIFAの規定では、出場資格を得た国は大会に参加しなければ罰金を科され、大会開幕まで30日を切ってから辞退した場合の罰金は2万スイスフラン（約2万4000ドル）となる。FIFAにはコメントを求めている。

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U-17ワールドカップは今後どうなる？

大会は予定通り11月19日にドーハで開幕し、48チームが参加する見込みだ。アメリカはモンテネグロ、アルジェリア、チリとともにグループJに入っており、メジャーリーグ・サッカー（MLS）のクラブや海外でプレーする有望な若手選手が複数、メンバーに名を連ねていた。

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昨年から毎年開催されるようになった同大会を、カタールは5年連続で開催する。