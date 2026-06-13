米国、パラグアイを圧倒し、W杯で強烈な印象を残す

アメリカはワールドカップ開幕戦でパラグアイに4-1と快勝し、好印象を与えた。カリフォルニア州イングルウッドのSoFiスタジアムで行われた試合では、前半終了時点でオウンゴールとフォラリン・バログンの2得点で3-0とリードした。 米国はグループDの首位に立った。同グループのオーストラリアとトルコは初戦をまだ迎えていない。

マウリシオ・ポチェッティーノ監督はセルジーニョ・デストを右サイドの攻撃的ポジションで先発起用。元PSVのマリク・ティルマンも6番で出場し、リカルド・ペピは後半から投入された。

パラグアイはフリオ・エンシソが先発復帰。RCストラスブールのストライカーは先週のニカラグア戦で負傷したが、大事には至らなかった。ケイティ・ペリーのパフォーマンス後、ダニー・マッケリー主審が試合を開始した。

米国は理想的なスタートを切った。マッケニーがカウンターを仕掛け、プリシッチへパス。プリシッチは2人をかわし、走り込んだマッケニーへ戻す。このパスをボバディージャがオウンゴールし、1－0となった。

米国はすぐに追加点を狙い、いくつかの好機を作ったが決めきれなかった。追い詰められたパラグアイはエンシコが反撃の兆しを見せたが、シュートはGKマット・フリースの守備範囲を外れた。

前半のドリンクタイム後も流れは変わらず、米国が支配を続けた。バログンは鋭い攻撃で追加機のチャンスを得たがオフサイド。

その1分半後、左からのパスをペナルティエリアで受けたバログンが右隅に流し込み2-0。

クリス・リチャーズのヘディングは枠外、マッケニーのシュートはGKギルがセーブしたが、ホームチームは3点目を狙った。前半アディショナルタイム、バログンがオマル・アルデレテをかわし、クロスバーに突き刺した。

後半、米国は攻勢を弱めたが、パラグアイも追加失点を避け、0-3のまま終盤へ。

しかし80分、米国は16メートルでヘディングを奪われ、エンシソからマウリシオへ展開。マウリシオが右足でファーへ流し込み3-1。

直後、途中出場のペピがアシストを記録するはずだったが、ティルマンのシュートは力なく外れた。それでも米国は危ない場面を作らず、この失点は響かなかった。

後半アディショナルタイムにはジョバンニ・レイナが右足アウトサイドで技ありの4点目。米国は完勝で大会をスタートした。