コートジボワールは2026年ワールドカップに自国サポーターを連れて行けない見通しだ。米国ビザの発給遅れで渡航計画がキャンセルされた。

この事態はコートジボワール・サポーターズクラブのジュリアン・クアディオ・アドニス会長が確認した。アドニス会長は複数のメディアに、米国のビザ政策を強く批判し、多くの熱心な「レ・エレファン」サポーターが排除されたと主張している。

クアディオ氏は、トランプ政権が関与していると推測。「サポーターがキャンセルしたのは、米国がコートジボワールなど特定国のファンを入国させたくないからだ」と語った。

手続きはすべて完了していたが、多くの申請が却下されたという。

「この状況は私たちにとって非常に痛ましいものです。なぜなら、私たちの神聖な使命である代表チームへの応援を果たすことを妨げているからです」と、サポーター代表は続けた。

当初は500人の観戦が予想されたが、その目標も達成できなくなった。

同様の問題はアフリカや中東のサポーターにも報告されており、2026年W杯でも懸念されている。

コートジボワールはグループステージでエクアドル、ドイツ、キュラソーと同じ組に入り、ドイツ戦は規制が緩いカナダ・トロントで開催されるが、そこで何人のサポーターが集まるかはまだ不明だ。