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USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Sydney Jordan

翻訳者：

米国対オーストラリア戦で、視聴者はある選手にうんざりしている。

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Xでは、主審フェリックス・ツヴァイヤー氏とスタッフたちが非難されている。アメリカ対オーストラリア戦（2-0）で一連の誤審があったとされる。 

前半だけで開催国アメリカがオーストラリアを圧倒し、キャメロン・バージェスのオウンゴールとアレックス・フリーマンのヘディング弾で2回戦進出を決めた。 

前半、セバスチャン・バーハルターがヘディング競り合いで腕にボールが当たったように見えたが、VARのチェックによりボールがゴールラインを越えておらず、PKは取られなかった。 

さらに、イランクンダがバックパスを試みたところ、コナー・メトカーフがタイラー・アダムスに倒され、足首を踏まれたが、ここでもPKは与えられなかった。 

オーストラリアは敗れたが、視聴者からは「2つのPKが与えられるべきだった」との声が上がった。あるユーザーは「私の見方が完全に間違っているのか、それともオーストラリアは実際にはすでに2つのPKを得るべきだったのか」と投稿。別のユーザーは「VARはドナルド・トランプを恐れている」と断じた。 

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「このドイツ人審判は八百長で出場停止になった過去がある。だから理由がわかる」と投稿された。X上では「審判は一方に有利な疑わしい判定を続けている。アメリカが進出すれば、偶然か傾向か注目だ」との声も。 

「この審判は恥だ」「ホームびいきだ」との声も。さらにツヴァイヤーはロスタイムに痙攣で倒れ込み、別の意味で注目された。 

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