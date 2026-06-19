米国対オーストラリア戦で、視聴者はある選手にうんざりしている。

Xでは、主審フェリックス・ツヴァイヤー氏とスタッフたちが非難されている。アメリカ対オーストラリア戦（2-0）で一連の誤審があったとされる。

前半だけで開催国アメリカがオーストラリアを圧倒し、キャメロン・バージェスのオウンゴールとアレックス・フリーマンのヘディング弾で2回戦進出を決めた。

前半、セバスチャン・バーハルターがヘディング競り合いで腕にボールが当たったように見えたが、VARのチェックによりボールがゴールラインを越えておらず、PKは取られなかった。

さらに、イランクンダがバックパスを試みたところ、コナー・メトカーフがタイラー・アダムスに倒され、足首を踏まれたが、ここでもPKは与えられなかった。

オーストラリアは敗れたが、視聴者からは「2つのPKが与えられるべきだった」との声が上がった。あるユーザーは「私の見方が完全に間違っているのか、それともオーストラリアは実際にはすでに2つのPKを得るべきだったのか」と投稿。別のユーザーは「VARはドナルド・トランプを恐れている」と断じた。

「このドイツ人審判は八百長で出場停止になった過去がある。だから理由がわかる」と投稿された。X上では「審判は一方に有利な疑わしい判定を続けている。アメリカが進出すれば、偶然か傾向か注目だ」との声も。

「この審判は恥だ」「ホームびいきだ」との声も。さらにツヴァイヤーはロスタイムに痙攣で倒れ込み、別の意味で注目された。