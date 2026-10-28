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アメリカ代表の大黒柱クリスティアン・プリシッチが、ACミランへの長期残留を決め、クラブに大きな朗報をもたらそうとしている。報道によると、28歳のFWは大幅な契約延長の条件で合意しており、サン・シーロでの在籍期間がさらに4年間延びる見通しだ。

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プリシッチ、サン・シーロでの契約延長へ

『ESPN』によると、アメリカ代表のクリスティアン・プリシッチは、2031年までイタリアにとどまる新契約に署名する見通しだ。現行契約は2027年6月に満了予定だったが、在籍期間をさらに4年延ばすことを選んだ。セリエAの強豪から数日以内に正式発表があるとみられる。

ミランで際立つ活躍

プリシッチは2023年にサン・シーロへやって来て以来、活躍を続けている。ミランはユヴェントス、リヨン、ガラタサライとの獲得競争を制し、チェルシーに約2200万ユーロを支払って獲得した。この移籍は、負傷によってスタンフォード・ブリッジでの前進を阻まれたプリシッチにとって、必要としていたキャリア再出発の機会となった。チェルシーでは2021年にチャンピオンズリーグ優勝を経験している。

イタリアでは、28歳のプリシッチは攻撃の中心選手として地位を確立した。公式戦141試合で44ゴール、28アシストを記録。かつてボルシア・ドルトムントで将来を嘱望されたプリシッチは、2024-25シーズンにミランの最多得点者となった。

アモリム監督の戦術構想

プリシッチは2026年ワールドカップで負った負傷により、ミランのプレシーズン日程の大半を欠場し、今季の国内リーグでの出だしは難しいものとなった。しかし、新監督ルベン・アモリムの下でスムーズにチームへ復帰。現在はアモリム監督のシステムで中心的な役割を担い、サイドのウイングでも中央のトップ下でも難なくプレーしている。

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クラブでの成功は、代表でも変わらぬ重要性と重なる。プリシッチはアメリカ代表として90試合で33ゴールを挙げ、2022年と2026年の両ワールドカップに出場。米国サッカー連盟の年間最優秀男子選手賞を4度受賞したプリシッチは、今なお代表の不動の中心選手だ。

イタリアで確固たる地位を築く

クラブでの長期的な将来が定まった今、プリシッチはミランの主要タイトル獲得に向けて全力を注げる。アモリム監督の指導の下、国内と欧州の舞台で得点に絡む活躍を続けることが期待される。キャリアの最盛期に向かう中、今回の新契約によってミランの構想に欠かせない存在としての地位はさらに確かなものとなった。