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米国サッカー連盟は、退任するマウリシオ・ポチェッティーノ監督の後任候補として、元イングランド代表監督のサー・ガレス・サウスゲートについて協議した。ポチェッティーノがマンチェスター・ユナイテッドの監督に就任することで合意したのを受け、米国の関係者は最有力候補のペップ・グアルディオラに加え、複数の候補者を検討している。

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米国サッカー連盟幹部、監督候補を検討

『TEAMtalk』によると、ポチェッティーノがプレミアリーグへの復帰を決断したことを受け、後任を探す米国サッカー連盟はサウスゲートを候補として注視している。アルゼンチン人指揮官がマンチェスター・ユナイテッドへの加入を明確に望んだことで、米国側の関係者は先週後半、同氏がオールド・トラッフォードでの監督就任候補になっていると知らされた。そのため、連盟幹部は速やかに後任候補のリストを作成した。

候補者リストの筆頭はグアルディオラ

その希望リストの筆頭にいるのは、元マンチェスター・シティ監督のグアルディオラだ。報道によると、連盟幹部はカタルーニャ出身の指揮官を説得して代表チームの監督に迎えることを、内部的に最も望ましい結果とみている。ただ、事態が急速に進展する中でも有力な選択肢を確保できるよう、幹部らはほかの候補も検討している。

検討対象となっているほかの候補では、ベルギー代表とポルトガル代表の元監督、ロベルト・マルティネスがアメリカ代表の指揮を執ることに意欲を示しているという。一方、ニューカッスル・ユナイテッドの元監督エディ・ハウも、後任に最適な人物を見極める関係者の内部協議で名前が挙がっている。

イングランド代表元監督は就任に消極的

サウスゲートが候補に挙がった背景には、イングランド代表を率いた充実した8年間がある。在任中には同代表を2大会連続で欧州選手権決勝に導き、2024年に退任した。2年前に代表監督の職を離れて以来、クラブでも代表チームでも監督を務めていない。

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大会での実績は米国側の関係者にとって魅力的だが、内情を知る関係者によると、サウスゲートがキャリアの現段階で米国での監督就任を受け入れる意欲は低いという。そのため、連盟は正式な後任を探すにあたり、候補者リストにあるほかの人物に注力することになりそうだ。

代わりにウェンブリーでの幹部職就任の可能性

サウスゲートには、海外で監督に復帰するよりも、幹部としてイングランドサッカー協会に戻る可能性が取り沙汰されている。ウェンブリーの幹部らは、現在同協会のチーフ・フットボール・オフィサーを務める友人のダン・アシュワースとともに働いてもらうため、評価の高いサウスゲートを再び迎え入れたい考えだ。実現すれば、日々の監督業からは離れた形でサッカー界に復帰する道となる。