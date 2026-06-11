2026年ワールドカップのグループリーグ最終戦へ行くため、ドイツ代表選手が国内サポーター600人のバス代を負担することになった。これは、大会での交通費高騰への批判を受けての措置だ。

通常12.90ドル （9.50ポンド）の通常料金が、6月25日にグループ5のドイツ対エクアドル戦が行われるニュージャージー州メットライフ・スタジアム（ニューヨーク市近郊）までの区間で、一時150ドルに値上げされた後、98ドルに引き下げられた。

当初80ドルだったシャトルバスは20ドルに値下げされた。ニュージャージー州知事は、FIFAが輸送費を支援しなかったことが高騰の原因だと説明した。

ドイツサッカー連盟は「選手たちがグループリーグ最終戦で600人のサポーターを無料で送迎する」と発表した。

BBCによると、声明は「ジョシュア・キミッヒら選手たちが、ニューヨークからスタジアムまでサポーターを運ぶバスの費用を負担する」と付け加えた。

ドイツ代表は来週日曜にキュラソー、その後コートジボワールと戦い、最終戦でエクアドルと対戦する。

ロシアとカタール大会では、サポーターに無料交通機関が提供されていた。

米国も2018年の開催協定では同様の特典を約束していたが、2023年の改定で実費徴収に切り替えた。