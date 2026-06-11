欧州サッカー連盟（UEFA）は、パリ・サンジェルマン対アストン・ヴィラによる2026年UEFAスーパーカップの主審に、ソマリア出身のオマル・アルタン氏を任命したと発表した。アルタン氏は米国への入国許可が下りず2026年ワールドカップの判定員から外れただけに、今回の抜擢は特に意味が大きい。

アルタン氏は若くして国際舞台で注目される審判で、2018年からFIFA国際審判リストに登録。アフリカチャンピオンズリーグ決勝第2戦など大舞台を経験している。

その活躍が評価され、2025年にはアフリカサッカー連盟（CAF）の「アフリカ最優秀審判賞」を受賞した。

FIFAはアルタンを2026年W杯の審判に選出したが、米国は「テロ組織との関与」を理由に入国を許可せず、本大会への参加は叶わなかった。この問題は大会前から大きな議論を呼んだ。

FIFAは米国の決定を受け入れた。ジャンニ・インファンティーノ会長は「政府をコントロールすることはできない」と語った。

シェフリン氏もこの人事を歓迎した。

UEFAは、この任命が欧州とアフリカ連盟間の覚書に基づくもので、審判技術向上などを目的としていると説明した。

UEFAのアレクサンダー・チェフェリン会長も、若くして豊富な経験を持つアルタンがCAFの最高峰大会で卓越したパフォーマンスを示していると称賛した。

チフェリン氏は「アルタンは若く優秀な審判で、アフリカの大舞台で実力を示してきた。サッカーは人々をつなぐ。今回の任命で彼の能力に敬意を表する」と語った。

さらにチェフェリン会長は、この取り組みを支援し、両機関の協力関係を推進したアフリカサッカー連盟（CAF）のパトリス・ムツィピ会長に謝意を表した。