米国が勝利し、ノックアウトステージ進出を決めた。

アメリカはグループリーグ第2戦でオーストラリアを2-0で下し、ノックアウトステージ進出を決めた。

試合は序盤から動きが速かった。オーストラリアが攻勢を強めたが、先制したのは開催国だった。フォラリン・バログンの鋭いクロスがオーストラリアDFキャメロン・バージェスに当たり、オウンゴールとなった。

オーストラリアもすぐ反撃し、マシュー・レッキーのアウトサイドシュートがクロスバーを掠めた。その後、米国がボールを支配したが、決定機は作れなかった。

前半終了間際、マウリシオ・ポチェッティーノ監督率いるチームは2-0とした。VAR確認の結果、PSVのセルジーニョ・デストのシュート後、アレックス・フリーマンがオフサイドポジションにいなかったことが判明し、得点が認められた。

後半早々、バログンはGKビーチと1対1になったが躊躇し、チルカティがブロックした。

オーストラリアは直後に反撃。ネストリー・イランクンダが裏へ抜け出し、クリスティアン・ヴォルパトへバックパスを送ったが、フリーのヴォルパトは枠を外した。続くコナー・メトカーフの16ヤードからのシュートも威力がなく、GKマット・フリースにキャッチされた。

アメリカ守備陣は徐々にオーストラリアの反撃に苦戦。決定機には至らず。後半も追加点ならず、終盤まで粘る展開となった。 結局オーストラリアは得点を挙げられず、アメリカは終盤を無失点で乗り切った。グループDで2連勝したアメリカは、次ラウンド進出を決めた。