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祝福の夜になるはずが、ジーテック・コミュニティ・スタジアムでの惨敗に終わった。エヴァートンのデイヴィッド・モイーズ監督は試合後、選手たちの出来を厳しく批判。スコットランド人のベテラン指揮官が記録を更新した一夜に、チームは決定力を見せたブレントフォードに0-4で完敗した。

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節目の夜が暗転

モイーズ監督は月曜日、エヴァートンでの指揮593試合目を迎え、記録を更新した。しかし、その節目は 迫力を欠いた戦いぶりに完全にかき消された 。エヴァートンは開始の笛から活気あるブレントフォードに後れを取り、相手に今季プレミアリーグでの最多得点差となる勝利を許した。モイーズ監督は自身にとって重要な節目の試合で、チームが闘志を欠いた理由を問われることになった。

「あまり言うことはないだろう？ 我々の出来は良くなかった。ブレントフォードは良いプレーをした。失点には少し不運なところもあり、実際以上にひどく見える結果になった。ただ、我々のプレーが良くなかったのは確かだ。本当に、まったく我々らしくなかった。選手たちに不満はない。ここまではとてもよくやってくれていた。ただ、今夜は理由が何であれ、本来の力を発揮できていないように見えた。その理由は私にも分からない」とモイーズ監督は語った。

言い訳はしないモイーズ監督

これまで安定の兆しを見せていた今季のエヴァートンにとって、今回の敗戦は珍しく低調な一戦となった。モイーズ監督は、これほどの水準の低下を見過ごすつもりはないと明言。ロンドンのナイターで動きが硬くなったように見えたチームに、即座の立て直しを求めた。指揮官は、序盤の失点にはディフレクションが絡んだものの、全体的な出来は求められる水準を大きく下回ったと強調した。

大敗を振り返ったモイーズ監督は、ピッチ上でのプレーについて選手たちに最後の警告を発した。「今夜のパフォーマンスに言い訳はできない。私はもっと良いプレーを期待している。あの出来なら、選手たちは私から批判されて当然だ」と述べた。

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ターコウスキーの退場が追い打ち

反撃の望みに転機が訪れたのは40分。ジェームズ・ターコウスキーがイェホル・ヤルモリュクへの危険なタックルで退場となった。主審は当初イエローカードを提示したが、VARによる確認で、足裏を見せたタックルがブレントフォードの選手のすねに入った危険性が明らかになった。主将の退場はエヴァートンにとって立ち直れない痛手となり、後半は目立った抵抗も見せられなかった。

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モイーズ監督は映像を見た後、DFを早々に退場させた判定には異議を唱えられないと認めた。「最初はレッドカードではないと思った」とスコットランド人指揮官は説明。「だが、見直すと、足が私の思う以上に高く上がっているのが分かる。だから判定は理解できる」と続けた。

マージーサイド・ダービーを前にエヴァートンに大打撃

日曜日に控える注目のマージーサイド・ダービーを前に、エヴァートンは守備陣で大きな問題を抱えることになった。主力センターバックのターコウスキーは出場停止により、ホームで宿敵リヴァプールと対戦する激しい一戦を欠場することが確定した。プレミアリーグ屈指の熱い対戦でリヴァプールを迎えるエヴァートンにとって、守備のリーダーを失うのは大きな痛手だ。一方、週末の試合はその前日の土曜日に幕を開ける。ブレントフォードがオールド・トラッフォードに乗り込み、マンチェスター・ユナイテッドとの注目のプレミアリーグ対決に臨む。