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ボルシア・ドルトムントのヴァルデマル・アントンが、今後の代表戦2試合を欠場することになった。ユルゲン・クロップ代表監督は同選手を起用できない。

ドイツサッカー連盟（DFB）とドルトムントが日曜午後に発表した。ドルトムントのセンターバックであるアントンに「筋肉の問題」があるためだという。クロップ監督は代わりに、RBライプツィヒのリドル・バクーを追加招集した。

ドイツ代表はUEFAネーションズリーグで、11月13日にベオグラードでセルビアと、同16日にベルリンでオランダと対戦する。アントンはこれまでドルトムントで国際試合17試合に出場し、夏のワールドカップにも参加した。土曜日には、ブンデスリーガでエルフェアスベルクを2-1で下したホーム戦にフル出場していた。

好パフォーマンスによって、アントンは最近、ドルトムントでのレギュラーの座を確固たるものとし、負傷中のニコ・シュロッターベックが不在の中、チームの守備の中心となっていた。

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ドイツ代表は、ネーションズリーグのグループ最終2試合を前にプレッシャーにさらされている。クロップ監督率いるチームが次のラウンドに進むには、順位表でオランダかギリシャのいずれかを上回らなければならない。