アル・イッティハドは、ドイツ人のイェンス・ヴィーシングをトップチームのテクニカルディレクターに任命し、新たな挑戦を開始する。この人事はクラブ経営陣の改革意欲を示すが、若き指揮官がキャリア最大の難局をどう乗り切るかには疑問が残る。

クラブは現在、成績や戦術の不安定さを抱え、トップチームとしての地位を取り戻す必要がある。

サポーターの期待は高く、チームには大物選手もいる。ビッグクラブを率いた経験の浅い監督起用は、計算が必要な賭けだ。

課題は戦術や指導理念だけではない。ベテラン選手が多いチームで存在感を示し、世界屈指の監督が集まるロシェンリーグの競争圧力をどう乗り切るかも問われる。

若き監督への新たな賭け

疑問は彼の若さだけではない。世界の名門クラブも、斬新なアイデアを持つ若手を起用する流れにある。だが、真の懸念は、大舞台を経験していない彼が、アル・イッティハドという大舞台でどれほど通用するかだ。

タイトル争いをする世界的なスター選手を擁するチームを率いるのは、プレッシャーが少ないチームを指揮するのと全く異なるからだ。

監督には戦術だけでなく、個性豊かなスター選手が集まるロッカールームを掌握する力も求められる。

さらに、近年コーチングスタッフが頻繁に交代していることを考えると、サポーターが新監督に与える時間はないに等しい。そのため、ヴィーシングにとって、チームとの信頼関係を築く上でこのスタートは極めて重要だ。

ヴィセンはクラブ史上5人目のドイツ人監督となるが、優勝への期待度は過去とは異なる。

これは長期プロジェクトなのか、それとも一時的な解決策なのか？

ヴィージング招聘は、チームに新しいアイデンティティを与え、現有戦力を育成するため、監督に十分な時間を与える長期ビジョンに基づく可能性が高い。若手監督は通常、自身のアイデアを実践し、明確なプレースタイルを確立するまでに一定の期間を要するからだ。

クラブが彼を長期プロジェクトと位置づけるなら、成功の鍵は、適切な補強と権限付与など、経営陣がどの程度安定と支援を提供できるかにかかっている。

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ただし、契約の目的が「即座の結果」だけなら話は変わる。ロシェン・リーグは競争が激しく、序盤でつまずくと監督は大きなプレッシャーにさらされる。

アル・イッティハドはまず目標を明確にする必要がある。時間をかけても新時代を開く監督を求めるのか、それとも早期にタイトルを取る監督を求めるのか。その答えがヴィセン監督の成否を左右する。

アル・アハリの事例……アル・イッティハドが求めるモデル

この動きは3年前、アル・アハリが若きドイツ人監督マティアス・ヤイスレを招聘した事例を想起させる。当時、彼の経験は限定的で、クラブの規模や野心に釣り合わないとの疑問も多かった。

しかしクラブはこれを即席の解決策ではなく長期プロジェクトと位置づけ、ヤイスレに時間と機会を与えた。結果として彼は実力を示し、疑念を称賛へと変えた。

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ヤイスレはチームが技術的に安定すると、クラブを率いて大陸と国内のタイトルを獲得した。この成功は、サウジアラビアで若手監督に投資する価値を示す好例となった。

この成功例は、サウジアラビアサッカー連盟が再現を狙うモデルとされている。両クラブは熱狂的なサポーターと大きな野心を共有しているからだ。ただし、成功には忍耐、安定、支援という条件が不可欠だ。

ヤイスレには経験という強みがあった。

両者の試みは若手ドイツ人監督招聘という点は同じだが、ヤイスレとフィシンクの比較が完全に一致するわけではない。アル・アハリ前監督は来沙時にビッグクラブを率いた経験がより豊富だったからだ。

アル・アハリに来る前はオーストリアのレッドブル・ザルツブルクを率い、国内や大陸の大会で経験を積んだ。

一方、ヴィージングの監督経験は浅く、同規模クラブでの実績がない。そのため、サウジアラビアの競争環境への適応が最大の懸念だ。

一方で、彼は短期間で結果を出す手腕を持つ。ガンバ大阪での実績がそれを示しており、経験不足が必ずしも失敗につながるわけではないことを証明するチャンスでもある。

アジア制覇の経験は評価されるが、アル・イッティハドでの挑戦は別物だ。

ヴィッセンはガンバ大阪でACL制覇を達成しており、その実績が新任前の士気を高める。大陸タイトル獲得はどの監督にも簡単なことではない。

だが、アル・イッティハドの監督業は異なる種類の挑戦となる。クラブが求めるのは、タイトルだけでなく、激しい競争やサポーター・メディアの圧力の中でプロジェクト全体を統率できる指導者だからだ。

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アジアでの成功があっても、世界的なスターを抱える野心的なクラブでの成功が保証されるわけではない。国内リーグ、カップ、大陸大会を並行して戦う監督の責任は、性質が異なるからだ。

ヴィセンギにとって最大の課題は、指導理念を結果で示し、早期に選手を納得させることだ。好スタートが信頼を得る鍵になる。

アル・アハリでの成功再現か、それとも新たな道か。

アル・イッティハドは今シーズン、正念場を迎える。ヴィセンが若手監督の成功例のように強力なチームと明確なアイデンティティを築ければ、この采配はクラブ史上に残る好判断となる。

ただし、忍耐力が不足し環境が整わないと挑戦はさらに困難になる。激しい競争の中、ファンは早期の優勝を望んでおり、クラブには時間がない。

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アル・アハリがヤイスレ監督で成功した一方、若手監督起用が失敗に終わった例もある。フィセンの将来は、ピッチ内外で価値を示せるかどうかにかかっている。

この新任ドイツ人監督がサウジアラビアで若手監督起用の成功例となるか、それともチームに代償を払わせる冒険となるかは、彼の成果次第だ。