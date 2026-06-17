「第4条の爆弾」…レアル・マドリードはネグレラ事件でバルセロナにどんな制裁を科そうとしているのか？

報道によると、レアル・マドリードは「ネグレラ事件」でバルセロナへの制裁を求め、その根拠となる規定を提示した。

レアル・マドリードは、バルセロナが元審判委員会副委員長ホセ・ネグレラ氏に支払った件でスペインサッカー連盟（RFEF）の懲戒手続き再調査を求め、欧州サッカー連盟（UEFA）に正式申し立てを行った。

スポーツ紙『アス』によると、レアルはバルセロナに制裁を科すため、UEFA規定の適用を求めるという。

同紙によると、国際サッカーの懲戒制度では、大会の規模を問わず競技の公正を害する違反があれば、各大陸連盟が制裁を科す権限を持つ。

レアル・マドリードが「バルセロナによる元副委員長への支払いで正義を求める」と明言したことで、ニゲイラ事件は再注目されている。

同紙は「レアルの申し立ては、スペインサッカーが正常な状態に戻り、近年続いた大クラブ間の友好関係が終わったことを示す。また、バルセロナへの制裁は国内競技に関わるためUEFAの管轄だ」と指摘した。

同紙はさらに「UEFA懲戒規定第4条は、競技の公正性を脅かす恐れのあるチームを排除する権限を欧州機関に委ねていると明記している」と付け加えた。

第4条は、UEFAが入手可能な全情報から、あるクラブが直接的または間接的に、 UEFA規約第50条(3)が施行された2007年4月27日以降、国内または国際レベルで試合結果を操作する活動に関与したと認定した場合、そのクラブの大会参加資格を剥奪できる。出場停止は1シーズンに限定される」。

UEFAは、国内・国際スポーツ機関、仲裁機関、裁判所の決定を参考にはできるが、拘束はされない。

また、UEFAは、国内・国際スポーツ機関、仲裁機関、裁判所がすでに参加阻止の決定をし、それが実際に効力を発揮していると判断した場合は、そのクラブの大会資格を剥奪しないことができる。

同紙はさらに「実際、UEFAは、チエフリン会長が『サッカー史上最大のスキャンダル』と語ったこの問題をまだ解決していない」と指摘した。

同紙は「制裁は司法判断がなくても可能だが、UEFAは判決を待つことを選んだ」と説明した。

同紙は「しかし、この一連の事態においてFIFAの役割とは何なのか？」と問いかけた。

回答は「FIFAは監視機関であり、試合操作や詐欺事件に介入するが、クラブへの措置は取れない」だった。

今回のケースではFIFAは今後の展開を見守り、制裁はUEFAが科す必要があるとしている。

報道によると、バルセロナは判決前に1年間の欧州大会出場停止となる可能性がある。