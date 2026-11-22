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バルセロナのハンジ・フリック監督は、日曜日にビジャレアルを3-2で下した後、審判団への強い不満を示した。2点差からの劇的な逆転勝利を見届けたものの、ドイツ人指揮官はタッチライン際で自身のコーチングスタッフが受けた対応に憤りを隠さなかった。

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フリック監督、ベンチへの監視に怒り

フリック監督は、 バルセロナがビジャレアルに辛勝した試合での判定 について、厳しい見方を示した。自身は抗議によってイエローカードを受け、74分にはベンチにいた控えのフェルミン・ロペスが退場となったことを受け、特に第4審判の対応を問題視した。エルナンデス・エルナンデス主審の試合後の報告書によると、同MFは第4審判に近づき、「ふざけるな！」と繰り返し大声で抗議したため退場処分となった。レッドカードを示される前に、そのままトンネルへ向かっていたという。

「第4審判は我々のベンチばかり見ていた」と、フリック監督は試合後の記者会見で語った。審判団から説明がなかったことに困惑を示し、試合の進行について質問しただけで警告を受けたと指摘。「彼はピッチ上の主審を助けるべきなのに、我々ばかり見ていた。どんな説明があるのか、見てみよう。私が質問すると、イエローカードを出された」と話した。

この日の試合を通じて、バルセロナのベンチとエルナンデス・エルナンデス主審の間には緊張が漂っていた。フリック監督は、審判団の過去の対応や評判を試合前から知っており、予想はしていたものの、不満が募る状況だったと認めた。「違う結果だったら、何も言わなかったかもしれない。だが、今日は誰が主審か分かっていたし、こうなることは予想していた。審判全般には満足しているが、彼には満足していない。副審と第4審判は我々のことを非常に気にしていた。別の対応もできたはずだ。話をしてくれてもよかったのに、何も説明してくれなかった」と、バルセロナの指揮官は付け加えた。

バルセロナを苦しめた序盤のミス

判定が大きな話題となった一方で、フリック監督は守備の隙にもすぐに言及した。バルセロナはティエルノ・バリーとタニ・オルワセイの得点により、開始7分以内に2失点する最悪の立ち上がりとなった。リーグ戦でこれほど早く2失点を喫したのは、1981年11月のレアル・サラゴサ戦以来だった。

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「最初の2プレーで相手に先行された。1点目は明らかに我々のミスで、そこから直接得点を決められた」と、フリック監督は悪夢のような立ち上がりを振り返った。一方、選手たちが逆境にどう対応したかについては高く評価。もっと早い段階で反撃を容易にできたはずのPKを失敗しながらも、ハーフタイム前に態勢を立て直す強さを見せたと称えた。

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戦術的な修正が逆転につながる

後半の布陣変更がバルセロナにとって決定的となり、粘り強さがハーフタイム後の逆転劇につながった。攻撃姿勢を一段と強めたバルセロナは、ジェラール・マルティンがペドリのクロスを頭で合わせて1点差に詰め寄る。60分にはフェルミン・ロペスがラミン・ヤマルのボックス内を横切る低いパスを決めて同点とし、67分にはパウ・ナバーロがエリック・ガルシアのクロスを自陣のゴールに入れ、ホームチームがこの試合で初めてリードを奪った。

後半のサイドバック、ガルシアとジョアン・カンセロのプレーを称えた フリック監督は、「現代のサッカーでは、サイドバックは攻守両面で非常に重要だ。後半の彼らは素晴らしく、常にウイングを助けていた」と述べた。

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台頭するジェラール・マルティンを称賛

際立った活躍を見せた選手の一人がマルティンだ。得点への貢献と日頃のプロ意識について、指揮官から特に称賛された。フリック監督は、この重要なゴールに向けてDFを準備させた週中の練習について冗談も交えた。

「彼はいつでもプレーする準備ができていて、素晴らしいプレーを見せた。彼の成長とチームへの影響は驚くべきものだ。非常にプロ意識が高く、我々にとってとても重要な選手なので、うれしく思う」とフリック監督は締めくくった。この勝利でバルセロナは勝ち点を36に伸ばし、2位レアル・マドリーに3ポイント差をつけてラ・リーガの首位に立った。次戦は水曜日に敵地でサバフとのチャンピオンズリーグ戦に臨み、日曜日には国内リーグでデポルティーボをホームに迎える。