サウジアラビアのアル・ヒラルに所属するモロッコ代表GKヤシン・ブヌが、アルゼンチンの名門リーベル・プレートの関心を集めている。同クラブは若手GKサンティアゴ・ベルトランの退団に備え、次の移籍市場での獲得の可能性を検討している。

アルゼンチン人記者エルナン・カスティージョによれば、ブヌはリーベル・プレートがベルトランの後釜として現在ターゲットにしている唯一の名前であり、このモロッコ人GKはこのポジションにおけるクラブの「第1、第2、第3の選択肢」だと強調した。

同じ情報源によると、リーベル・プレートのフロントはすでにブヌの周辺と接触や初期の話し合いを始めており、彼の意向を把握し、次の段階でアルゼンチンのクラブへの移籍について交渉を開始する可能性を探ることを目的としている。

リーベル・プレートがブヌに関心を寄せる理由は、彼が国際レベルで積んできた豊富な経験に加え、このモロッコ人GKがかつて将来的に「ミジョナリオス」のユニフォームを着たいという願望を表明したことで知られる、クラブとのつながりにある。

ブヌはワールドカップの後、リーベル・プレートでプレーする可能性について語り、次のように述べていた。「これは僕次第ではないけれど、もしどこかの段階で機会が訪れるなら、それは素晴らしいことだ」

このモロッコ人GKは2028年半ばまでアル・ヒラルと契約を結んでおり、彼の退団はサウジアラビアのクラブの立場や両者間で行われ得るあらゆる交渉と切り離せないことを意味する。

リーベル・プレートは現在、ベルトランが退団した場合の後釜として、豊富な国際経験を持つGKでゴールマウスを補強したいという意向のもと、ブヌを唯一の選択肢と位置づけている。