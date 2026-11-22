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スコット・マクトミネイがトリノ戦での得点記録を伸ばし、負傷者を抱えるナポリに1-0のセリエA勝利をもたらした。マッシミリアーノ・アッレグリ監督が「選手は笑顔になればゴールを決める」と冗談を飛ばすなか、元マンチェスター・ユナイテッドのMFは早くも火曜日のチャンピオンズリーグ、マンチェスター・シティとのアウェー戦に目を向けている。

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マクトミネイがまたも決め、トリノを撃破

スコット・マクトミネイが後半、ペナルティーエリア際から決勝ゴールを決め、負傷者が続出するナポリにセリエAのトリノ戦で苦しみながらの1-0の勝利をもたらした。ノア・ラングはザカリア・アブクラルのカウンターを阻止するために駆け戻り、その後マクトミネイのゴールをお膳立て。スコットランド代表MFはゴール右下にシュートを沈め、トリノとのわずか3試合で4得点とした。

先制点が生まれると、ナポリのマッシミリアーノ・アッレグリ監督はベンチに向かって「ほら、笑顔になればゴールを決めるだろう。もっと笑うように言っていたんだ」と冗談を飛ばした。試合後、マクトミネイも明るい表情を見せつつ、安定した結果を重ねる必要性を強調した。

決勝弾のマクトミネイ、重要な勝利を勢いにつなげたいと語る

トリノは前半にロランド・マンドラゴラのシュートがクロスバーを直撃。マッテオ・ポリターノとラスムス・ホイルンドのシュートにはGKルーカス・ペッリが立て続けにセーブを見せた。それでも、ナポリは粘り強いトリノを相手に踏ん張り、重要な勝ち点3を手にした。

「調子はずっと良くなっている」と、マクトミネイは笑顔で『Sky Sport Italia』に語った。「大事なゴールだけど、それ以上に大事なのは勝ったことだ。勝たなければならなかった。ファンのためにうれしい。少し勢いをつけて、勝ち続ける必要がある。サッカーでは次の試合、さらにその次の試合が大事で、ベストを尽くさなければならない。僕たちは懸命に取り組み、前進したいチームだ。もっと試合に勝ちたい」

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負傷者続出でデ・ブライネを早々に投入

アレックス・メレト、ブノワ・バディアシル、アリソン・サントス、スタニスラフ・ロボツカ、ジョヴァンニ・ディ・ロレンツォ、アレッサンドロ・ブオンジョルノを欠くなか、アッレグリ監督は手薄になった陣容を3-5-2に組み替えた。しかし、欧州での試合を前に35歳のケヴィン・デ・ブライネを休ませる計画は、わずか11分で崩れた。アントニオ・ヴェルガーラが筋肉を負傷し、涙を流しながら退いたためだ。

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デ・ブライネは投入直後から存在感を示し、ホイルンドにスルーパスを送り、その後はマクトミネイのシュートチャンスも演出してペッリを脅かした。ただ、想定外の79分間の出場は、週半ばの試合を前にベテランの足にさらなる疲労を残した。

エティハドでダービーのような一戦に臨むマクトミネイ

勝利を挙げたナポリは、火曜日に敵地で行われるマンチェスター・シティとのチャンピオンズリーグの一戦に、より良い雰囲気で臨む。ヴェルガーラは遠征を欠場する見込みだ。元マンチェスター・ユナイテッドのMFであるマクトミネイにとって、マンチェスターへの帰還には個人的にも特別な意味がある。

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「素晴らしい試合になる。まずは回復に努めて、明日からその試合について考えるよ」とマクトミネイは締めくくった。