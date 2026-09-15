イングランド代表のサッカー選手ラヒーム・スターリングが、去る5月に自身のランボルギーニで高速道路の防護柵に衝突した事故をめぐり、危険運転の罪を認めた。

「BBC」が報じたところによると、バークシャー出身で31歳の同選手は、違法に吸引する目的での亜酸化窒素、いわゆる「笑気ガス」の所持と、分析用の検体を提出しなかったことについても認めた。

ベイジングストークの治安判事裁判所に出廷したスターリングは、5月28日の朝、ハンプシャーの高速道路M3で衝突事故を引き起こしたのち逮捕された。

スターリングはイングランド代表として82試合の国際試合出場歴を持ち、最後の試合は2022年カタールでのワールドカップだった。

この元イングランド代表ウイングは、高速道路M25、M3、A327、およびミンリー通りにおいて衝突するまでランボルギーニ・ウルスを危険な方法で運転していたことについて有罪を認め、クラスCの薬物である亜酸化窒素6本を所持していた。

ハンプシャー警察は以前、これらの容疑がミンリーの交差点付近、南方面へ向かう高速道路M3での単独車両の衝突事故を受けてのものだと述べていた。

警察は、この事故に他の車両は一切関与しておらず、負傷者もいなかったことを認めた。

一部のイングランドの報道は以前、危険運転の刑罰は有罪となった場合に最長2年の禁固刑であり、「笑気ガス」の所持についても最長2年の禁固刑が科される可能性があるが、多くの場合は罰金または社会奉仕にとどまると伝えていた。

スターリングは1月にチェルシーを退団したのち、直近ではオランダのエールディヴィジでフェイエノールトでプレーしたが、オランダでの出場はわずか8試合にとどまった。

チェルシーで過ごした4年間 ── アーセナルへの1シーズン丸ごとのレンタル移籍を含む ── では、2022年にマンチェスター・シティから加入したのち、リーグ戦59試合に出場した。

2015年にマンチェスターへ移籍する前にリバプールでプロキャリアをスタートさせた彼は、マンチェスター・シティとともにプレミアリーグのタイトルを4度獲得しており、現在は無所属である。

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