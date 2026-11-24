共有 GOALをGoogleでフォロー

広告

元オランダ代表のラファエル・ファン・デル・ファールトが、現在ローマで活躍する元ドルトムントのドニエル・マレンに並外れた能力を見いだしていることを改めて強調した。

「マレンにはキリアン・エンバペのレベルに達する可能性があると、私はずっと言ってきた。ただ、その力がいつも表に出るわけではない」。ファン・デル・ファールトは、オランダのテレビ局Ziggo Sportの番組『Rondo』でそう語った。このとき話題になっていたのは、 前週末のセリエAでローマがパルマに5-1で勝利した試合でのマレンの4得点 だった。

「そう言うことを恥ずかしいとは思わない。笑われるかもしれないが、彼は本当にエンバペのレベルに達せると思う」。ファン・デル・ファールトは再びマレンの可能性をレアル・マドリーのフランス人スターFWと比較した。エンバペは 2026年のバロンドールで、受賞者のハリー・ケイン（バイエルン・ミュンヘン）に僅差で及ばず、2位となった ばかりだ。

ドニエル・マレンはキリアン・エンバペより「気持ちの面で少しのんびりしている」

ただ、アヤックスのレジェンドでもあるファン・デル・ファールトは、マレンはエンバペに比べて「気持ちの面で少しのんびりしている」と指摘し、「4点取ったから、これから2試合は休むだろうね」と冗談を飛ばした。レアル・マドリーのスターと同じ地位に本当に到達するには、マレンはこの気の緩みを「必ず改めなければならない」という。

広告 広告

マレンはかつて16歳の逸材としてアヤックスからアーセナルの下部組織に移り、2021年夏から2025年1月までドルトムントでプレーした。その後、アストン・ヴィラに移籍したが、そこでは満足のいく状況に恵まれず、出場は主に途中からだった。そのため、わずか1年でバーミンガムを離れた。

Related Topics

そして今年初め、マレンはローマに加入した 。この移籍は双方にとって大成功となった。オランダ代表FWはイタリアで当初から好調を維持し、 頼れる得点源となった 。以前の所属先では主に左右いずれかのウイングで起用されていたが、 ローマのジャン・ピエロ・ガスペリーニ監督は中央のストライカーとしてマレンの強みを最大限に引き出している 。

Getty Images

27歳のマレンは今季、全公式戦15試合ですでに16得点5アシストを記録。リーグ戦でも12得点を挙げ、セリエAの得点ランキング首位に立つ。2026年の暦年ではセリエAで26得点に達し、ローマの選手としては66年前の1960年に同じく26得点を挙げたペドロ・マンフレディーニ以来、暦年でリーグ戦25得点を超えた初の選手となった。ローマは昨夏の期限付き移籍を経て、総額2700万ユーロの移籍金でマレンを完全移籍で獲得。契約は2030年までとなっている。

広告

ファン・デル・ファールトは以前もマレンが能力を生かし切れていないと指摘

ファン・デル・ファールトが同胞の潜在能力を最大限に引き出そうと公の場で働きかけるのは、今に始まったことではない。マレンがまだドルトムントに所属し、好調だった2024年春にも、「彼は本当にとてつもない才能を持っている」と強調していた。そして本人に「世界最高の選手になりたいか？」と尋ねてみたいと語った。マレンにはその素質があると称賛する一方、時には必要な姿勢が欠け、能力を決して最大限に発揮できていないとも指摘した。

「彼には、ほかの誰にもない可能性が見える。胸ぐらをつかみたくなるくらいだ。自分の力を出し切っていないことに腹が立つ」とファン・デル・ファールトは不満をあらわにした。その直後、2024年3月に行われた古巣PSVアイントホーフェンとのチャンピオンズリーグ・ラウンド16第2戦を前にした記者会見で、マレンはこの発言について問われた。特に、自分の怠惰さが成長を妨げているという暗黙の批判に反論した。

広告

「彼は僕のことを知らない」とマレンは元ハンブルガーSVのスターに向けて語った。「僕が家で何をしているか、どれだけ努力しているかを見ていない。それぞれに意見はある」