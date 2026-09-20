レアル・マドリードの監督ジョゼ・モウリーニョは、リーガ第7節でアトレティコ・マドリードに1-2で敗れた後、再び審判問題を取り上げた。だが今回は、ライバルであるバルセロナに関する視点からのものであり、首位との勝ち点6差を、ここ数日のカタルーニャのクラブとマドリードの試合で下されたいくつかの審判判定と結び付けた。

レアルの敗戦により、その勝ち点は15にとどまり、アトレティコ・マドリード（16ポイント）、そして首位バルセロナ（21ポイント）に後れを取っている。

バルセロナとの勝ち点6差について問われたモウリーニョは、ここ最近のいくつかの審判判定がその差の拡大に関与していたことをほのめかし、両チームの試合で見られた複数のケースを列挙した。

ポルトガル人指揮官はこう付け加えた。「今週このスタジアムでいくつかのことを目にした。オサスナの（アトレティコ戦での）ゴールがルーカス・トーロへのファウルを理由に取り消されたこと、そしてサン・セバスティアンでの（レアル・ソシエダ戦で）レアル・マドリードに与えられなかったPKだ。それらすべてを見た後では、笑うしかない」

モウリーニョのこの発言は、マドリード・ダービーでの敗北からわずか数分後になされたものだった。この試合もまた大きな審判論争を呼んだもので、レアル・マドリードはいくつかの判定に抗議し、その後、無得点の引き分けが試合を支配していた中、後半開始直後にディーン・ハウセンがレッドカードを受けた。

モウリーニョは試合後の記者会見に、自身が異議を唱えた複数の審判ケースを印刷した写真を手にして現れていた。