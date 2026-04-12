笑いとメッセージで…ヤイスラ、アル・ダヒール戦を前にサウジの審判団を驚かせる

サウジアラビアのアル・アハリを率いるドイツ人監督マティアス・ヤイスレは、明日月曜日にカタールのアル・ドゥハイルとAFCチャンピオンズリーグラウンド16で対戦する。彼はアル・ファイハ戦での審判判定について言及した。

論争のきっかけは、ロシェン・リーグ第29節のアル・アハリ対アル・ファイハ戦。1－1の引き分けだったこの試合で、アル・アハリに与えられるはずだった2つのPKが認められなかった。

特に2つ目のPKが認められなかった際、ベンチが抗議すると第4審判は「国内リーグは忘れてアジアに集中しろ」と突然叱責し、騒動に発展した。

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この判定にイングランド人FWイヴァン・トニーとヤイスレが抗議。クラブはその後、権利を守るため音声記録の提出を求める公式声明を発表した。

ヤイスルはアル・ダヒール戦の記者会見で「我々は集中力を維持する方法をよく知っている。最近のリーグ戦のように、課題に直面し、乗り越えてきた」と語った。

さらに笑みを浮かべ、「リーグの危機を乗り越え、頂点へ突き進む。この出来事はドゥハイル戦に影響しない。我々は勝利とタイトル獲得に集中している」と語った。

ドイツ人監督は、ジッダでの試合がタイトル獲得への大きな原動力になると強調し、「アル・ラキー」は連覇の重圧を感じていないと語った。

アル・ダヒール戦については「強力な相手だが、勝利し、ファンを喜ばせる準備はできている」と語った。