Skyオーストリアのポッドキャスト『DAB | Der Audiobeweis Spezial - ワールドカップ・エディション』で、元ドイツ代表は寛大な措置ではなく相応の処分を科すべきだと主張した。

W杯決勝でスペインに0-1で敗れた直後、アルゼンチンのナウエル・モリーナとレアンドロ・パレデスは不適切な行為で批判された。

アトレティコ・マドリードのサイドバック、モリーナは、祝勝で走り去ろうとしたロドリに無警告で拳を当てた。バルセロナのガルシアが助けに入ると、今度はガルシアが標的となった。

ガルシアを突き飛ばした。さらにパレデスが加わり、スペイン人選手の首を掴んで攻撃した。ガビが止めに入ろうとしたところ、彼もパレデスの一撃を受けて倒された。

Getty Images

ハマンは12カ月の出場停止を要求

ハマンは「両選手を1年間出場停止にし、その後復帰するかどうかは自分たちで考えさせればよい。このような行為は許されない」と語った。

52歳のハマンは「全く理解できない」と語り、「甘く見てもいけない。私は両者を12か月間、競技から遠ざけるだろう」と結んだ。

本来ならリオネル・メッシの活躍で多くの支持を集めていたアルゼンチンだが、「その支持の大部分は台無しにされた」とハマン氏は語った。

Getty Images

FIFAが調査を開始

モリーナとパレデスがどのような処分を受けるかはまだ不明だ。FIFAは試合後の騒動を調査するため懲戒・倫理担当検察官を任命したと発表し、報告書が提出され次第詳細を公表するとしている。

一方、スペインGKウナイ・シモンは騒ぎが収まった後、アルゼンチン選手一人一人に歩み寄り、ハイタッチと祝福の言葉を贈った。