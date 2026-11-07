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イングランド代表のトーマス・トゥヘル監督は、クロアチア、スペインとのネーションズリーグの試合にDFトレント・アレクサンダー＝アーノルドを再招集し、同選手への信頼を示した。トゥヘル監督はアレクサンダー＝アーノルドの最近の代表戦でのパフォーマンスを称賛する一方、右サイドバックのポジション争いの激しさを強調した。

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アレクサンダー＝アーノルド、重要なネーションズリーグの試合に向けて代表復帰

トレント・アレクサンダー＝アーノルドが、ネーションズリーグのグループステージ最後の試合に臨むトーマス・トゥヘル監督率いるイングランド代表の25人に引き続き名を連ねた。イングランドはウェンブリーでクロアチアを迎えた後、マドリードのメトロポリターノでスペインと対戦する。

アレクサンダー＝アーノルドは前回の代表活動期間中に好印象を残し、復帰するDFベン・ホワイト、ジェド・スペンスとともにメンバー入りした。

トゥヘル監督は、クラブと代表で安定した結果を残すことが、選考における第一の基準であり続けると強調した。

トゥヘル監督、アレクサンダー＝アーノルドは「復帰に値した」

同選手の選出について、トゥヘル監督はアレクサンダー＝アーノルドが見せた働きを称賛し、代表チーム内での評価を明らかにした。

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「前回の代表活動期間中も、出場した試合でも非常に良かった。彼は復帰に値した」とトゥヘル監督は語った。

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同監督は、イングランド代表で好パフォーマンスを見せれば、引き続き信頼を得られるのは当然だと強調した。

ホワイト、クアンサーとの右サイドバック争いは熾烈

トゥヘル監督は右サイドバックの選手層の厚さに触れ、アレクサンダー＝アーノルド、アーセナルのベン・ホワイト、ジャレル・クアンサーによる健全な競争を指摘した。

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「いつも通り、ポジション争いは続いている。門戸は常に開かれている」とトゥヘル監督は説明した。

「彼は右サイドバックの座をジャレル［クアンサー］、ベン［ホワイト］と争っている」

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イングランド、ネーションズリーグ準々決勝進出を目指す

イングランド代表は来週初めに招集され、ウェンブリーでのクロアチア戦に向けて準備を進める。

主将ハリー・ケインが男子イングランド代表史上最多出場選手となることに近づく中、イングランドは準々決勝進出を目指す。

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トゥヘル監督は、クロアチア戦とスペイン戦で守備の安定と戦術的な柔軟性をもたらすことを、右サイドバックの選択肢に期待している。