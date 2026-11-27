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バルセロナのフレンキー・デ・ヨングは、本来のポジション以外でプレーする時にこそ評価を高めている。しかし、一部のDFとロドリの復帰によって、再び疑問が浮上している。

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また、『スポルト』紙の報道によると、今シーズン、フレンキー・デ・ヨングがコンスタントに出場機会を得られるのかどうか、疑問の声が上がっているという。

今の段階では、十分に評価されていないと感じているかと問われると、デ・ヨングは皮肉な笑みを浮かべずにはいられなくなっている。

興味深いのは、今シーズン、ハンジ・フリック監督にセンターバックやサイドバックで起用されると、これまで幾度となく得られなかった称賛を受けるようになっていることだ。

もっとも、本人はこうした称賛をやや控えめに受け止めている。実際には、本来のポジションであるMFでプレーしている時とレベルは大きく変わらないと確信しているかのようだ。

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普段は務めないポジションでチームを助けたことで、彼に対する肯定的な評価が優勢になった。しかし、最大の疑問は解決していない。フリックは残りのシーズン、彼にどのような役割を託すつもりなのか。

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ペドリは数日前、デ・ヨングについて「GKとしてもプレーできるほど良い選手だ」と語っていた。

この1か月間、エリック・ガルシア、クンデ、クバルシ、クリステンセンといった選手の負傷により、デ・ヨングは最終ラインで出場時間を得た。

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ロドリの不在により、デ・ヨングは守備的MFでも出番を得るかと思われたが、フリックはマルク・ベルナルを、さらには直近の試合ではガビをより重用した。

デ・ヨングは今シーズン、ラ・リーガとチャンピオンズリーグでバルセロナの一員として計317分間プレーしている。フリックがロドリとDF陣全員を取り戻す準備を進める中、フレンキー・デ・ヨングを待つ役割をめぐる不透明感は増している。

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ここ数週間、このオランダ人選手は自分がMFであると繰り返し強調してきた。実際、キャリア屈指のパフォーマンスのいくつかは、中盤のダブルボランチで、自由に動き回りポジションを離れることを許された時に生まれている。

デ・ヨングが最も輝くのは、ボールが頻繁に足元を経由し、ボールを持っての前進によってチームのプレーに影響を与えられる時だ。

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しかし、バルセロナにおけるこのポジションには、チーム構成上、ペドリという不動のレギュラーがいる。フリックのシステムにおいて、2人目のMFのポジションはこのカナリア諸島出身のスターの指定席となってきた。

今シーズンは何度か、マルク・ベルナルのような選手がこのポジションを務めたが、ガビは自然な代役としての地位を確立できていない。

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フレンキー・デ・ヨングが心地よさを感じるもう一つのポジションは守備的MFだが、そこには今シーズンのチームの目玉補強であるロドリがいる。多くの人が、彼をこのポジションにおける世界最高の選手と見なしている。

フリックとデコはロドリに賭けた。守備への切り替えに問題を抱えていたバルセロナにバランスをもたらし、試合のリズムをコントロールする力を高める好機と捉えたのだ。彼は次の日曜日、リアソールで復帰する予定だ。

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攻撃的MFのポジションもまた熾烈な競争が繰り広げられており、フェルミン・ロペスとダニ・オルモが数シーズン前からこの座を争っている。2人はまったく異なる特徴を持つが、いずれもチームのパフォーマンスに大きな影響を与えている。

フェルミン・ロペスはチームに、ボールを持たない時の激しいプレスと、ペナルティエリアに侵入してゴールを決める能力をもたらす。一方のオルモは、明晰さと秩序をもたらすうえ、ゴールに迫る力も備えている。

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フリックは今シーズン、このポジションでもデ・ヨングを起用したが、それは一時的な解決策に近いように見えた。当時、このオランダ人選手はひざの重傷から復帰したばかりだったからだ。

フェルミン・ロペスが次の2試合で出場停止となるため、フレンキーがこのポジションで起用される可能性は高まる。ただし、フリックにはペドリを攻撃的MFとして起用するという別の選択肢もある。

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このシナリオなら、ロドリとフレンキーを中盤の底に並べ、ペドリをスペイン代表で担う役割に近いポジションで起用することができる。

この選択肢は何よりも、3人の中盤のスペシャリストを組み合わせることで、チームのボール支配力を高めるだろう。

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3人を同時に起用するもう一つの選択肢は、4-2-3-1に修正を加え、伝統的な4-3-3に移行することだ。ペドリとフレンキーを2つのインサイドハーフに配置する形で、3人とも慣れ親しんだシステムである。

さる5月、『スポルト』紙のインタビューで、デ・ヨングは「自分をうまく売り込む方法がわからなかった。人々は本当のフレンキーを見ることができなかった」と語っていた。

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この言葉は、常に疑念や疑問の目を向けられ続けていることへの、彼のフラストレーションを象徴していた。

またしても重傷を負った波乱の夏を経て、このオランダ人選手は今もバルセロナにおける議論の中心にいる。