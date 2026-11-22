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ホームで屈辱的な敗戦を喫し、チェルシーのシャビ・アロンソ監督は職を守るための戦いを強いられている。スペイン人指揮官には、結果と内容の両面ですぐに劇的な改善を果たさなければ、西ロンドンでの任期が短く終わりかねないとの警告が向けられた。

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大敗のスタンフォード・ブリッジ、アロンソに不満噴出

土曜日のスタンフォード・ブリッジは不満に包まれた。 チェルシーはリーズに1-4で大敗 。その2週間前には苦戦するサンダーランドに0-1で敗れ、ライバルのトッテナムにもホームで珍しく敗れていた。

サポーターは怒りをあらわにし、マロ・ギュストが投入された際にはベンチに向けて「自分が何をしているのか分かっていない」とチャントを浴びせた。アロンソの手法が浸透するには時間が必要だとの理解はあるものの、その交代策は繰り返し疑問視されている。

カンディ、リー​​ズ戦の「ひどい」内容を酷評

チェルシーの元選手ジェイソン・カンディは、リーズ戦の大敗後、talkSPORTで厳しい評価を下し、すぐに立て直せなければ監督交代が迫ると警告した。

「我々はひどい状態だ。本当にひどかった。あまりにもひどくて……今見たものが信じられない」とカンディは語った。「心配になる内容だった。本当に心配だ。これが続けばアロンソは職を守れない。断言する」

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苦戦するサンダーランドとリーズに連敗したことを挙げ、チームの崩れぶりを非難した。「サンダーランド戦のようなことをしてはいけない。今日のリーズ戦のようなことをして、その2試合に負けてはいけない」と続けた。「今日はひどかった。本当にひどかった。まだ言葉が見つからない……時間がたつほど我々は悪くなり、リーズは良くなっていった」

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首位アーセナルと12ポイント差、下位転落への懸念

プレミアリーグ11試合を終え、チェルシーは8位。首位アーセナルにはすでに12ポイント差をつけられている。この後退を受け、カンディはクラブの最終順位に疑問を抱いている。

「我々があまりに悪くて、信じられないほどだ。本気で言っている。冗談ではない。心配だ……今季がどうなるのか心配している」とカンディは認めた。「今は本当に心配だ……我々にとって今季がどんなシーズンになるのか、不安を感じている」

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さらに、こう続けた。「正直に言う。最終的にどこでシーズンを終えるのか分からない……我々は下位に沈むようなチームに見える。間違いなく下位レベルだ……相手が誰でも我々に勝てただろう。それほどひどかった。どうしてあそこまで悪かったのか、理解するのに苦労している」

下位に沈む相手との重要な連戦へ

アロンソには、順位表の下位にいるチームとの連戦という試練がすぐに待っている。チェルシーは次の週末、苦戦するノッティンガム・フォレストとアウェーで対戦し、その1週間後には降格の危機にあるクリスタル・パレスをホームに迎える。圧力が高まる中、2連勝を逃せば、アロンソの去就に決定的な影響を及ぼしかねない。