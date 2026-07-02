窮地に追い込まれたドイツ代表のナゲルスマン監督が危機対策会議に臨む

ドイツサッカー連盟の代表監督ユリアン・ナーゲルスマンの去就は風前の灯だ。スカイ・スポーツによると、連盟はW杯での早期敗退を受け、38歳の監督に辞任を促した。

木曜日、フランクフルトで3時間半以上に及ぶ危機対策会議が開かれた。会議にはナゲルスマン監督、DFBのノイエンドルフ会長、レッティヒ、フェラー、ヴァツケが出席した。

会議ではナゲルスマンが早期敗退の原因を説明したが、役員らは責任を取るよう促した。

同メディアによると、ナゲルスマンには辞任する選択肢が提示された。拒否すれば解任される見込みで、約700万ユーロの退職金パッケージも提示され、検討期間を与えられたという。

最終判断は来週早々に下される見込みだ。ノイエンドルフ会長は試合後、「この敗退は大きな打撃で、連盟が何もしないまま先へ進むわけにはいかない」と語っていた。

一方、ジャーナリストのベン・ジェイコブス氏によると、DFBはすでに後任探しを本格化。ナゲルスマン氏との契約を3年で打ち切る方針を決め、後任の最有力候補にはユルゲン・クロップ氏を挙げている。

クロップは2025年初頭からレッドブル・グループでサッカー部門の調整役を務めており、ボルシア・ドルトムントとリヴァプールの元監督でもある。彼は先日MagentaTVのインタビューで、自身の将来は未決定であり、現時点でコメントするのは適切ではないと述べた。

ただ、ジェイコブス氏はクロップ氏がドイツ代表監督就任に前向きだと主張している。