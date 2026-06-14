窃盗、ナイフ、壊滅的なハリケーン。ワールドカップのイングランド代表を襲った狂乱の24時間。

ワールドカップ期間中、トレーニングセンターに壊滅的なハリケーンが接近との警報が発令され、イングランド代表選手は宿泊施設に避難した。

英紙「ザ・サン」によると、代表団は土曜にカンザスシティ入りし、「スウィープ・サッカー・ビレッジ」で初練習を行った。 しかし初日の夜、カンザスとミズーリの州境を激しい雷雨と落雷、豪雨、強風が襲い、代表キャンプを含む地域に携帯電話へ緊急警報が発信された。

警報には「国立気象局より、時速80マイルの暴風を伴う雷雨警報が中部夏時間午後9時まで発令中」と表示された。 頑丈な建物に避難し、窓から離れてください。 飛来物が命に関わる恐れがあります。直ちに建物内の安全な場所に避難してください。カンザス州北東部・中東部とミズーリ州中西部では、竜巻注意報が午後11時まで継続します。」

チームは滞在先のホテル「ザ・イン・アット・メドウブルック」から北西7マイルのカンザス市「スポーティングKC」本拠地で練習予定でしたが、指示に従い屋内に待機しました。 同ホテルは市南部の英国風リゾートだ。

代表チームがトレーニングセンターに到着したのは数時間前。当時は晴天で気温も高く、空は快晴だった。チームはカンザスシティ中心部から約30分のミズーリ州「スウィープ・サッカー・ビレッジ」で練習を行い、約300人の地元住民が観戦していた。 練習中の懸念は、ハリー・ケインら選手が十分に日焼け止めを塗っているかだけだった。

しかし午後8時頃、状況は一変。昨年でも最悪級とされる嵐が襲来し、ダウンタウンには避難サイレンが鳴り響いた。

この警報は、巨大な雷雨でイングランド対コスタリカの試合が1時間延期されたわずか4日後だった。代表団は、靴や用具の盗難（後に回収）など、混乱が続いた24時間の締めくくりとしてこの事態に直面した。 さらにチームシェフは包丁を持っていたため電車に乗せてもらえなかった。