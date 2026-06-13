突破口が見えてきた：フェイエノールトが2人の高額補強選手に期待

FR12が土曜朝に報じたところによると、フェイエノールトはシャルル・ヴァンホッテとナチョ・フェリの加入を見込んでいる。テクニカルディレクターのデヴィ・リゴーはOGCニースとKVCウェステルロとの合意間近だ。

これにより、リゴーはデ・クープへの2人目、3人目の補強を果たすことになる。リゴーは6月1日にフェイエノールトのテクニカルディレクターに就任し、先日スタンダール・リエージュの17歳トップタレント、イリアン・ハディディを獲得したばかりだ。

ヴァンホッテはニースに所属する27歳のベルギー人MFで、中盤のバランスとリーダーシップが期待される。ベルギー代表での出場は1試合のみで、今夏のW杯には招集されなかった。

21歳のフェリはウェステルロでフォワードとしてプレーし、彼も移籍を強く希望している。

両選手とも現クラブとの契約は2029年半ばまで残っている。Transfermarktによる市場価値は、ヴァンホッテが700万ユーロ、フェリが600万ユーロ。

退団選手

フェイエノールトはすでに数名との契約を終了。ジェイランド・ミッチェルはシュトゥルム・グラーツへ、スティーブン・ベンダ、ゲルノット・トラウナー、ラヒーム・スターリングは新天地を探す。マルコム・ジェンはスタッド・ランスに復帰する。

また、ルーカス・ガルデニエとアユブ・オウアルギはFCドルトレヒトへ期限付き移籍し、ペ・スンギュンも再加入する可能性がある。