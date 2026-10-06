東ヴェストファーレン地方のハルゼヴィンケル近郊マリエンフェルトにある洗練されたホテル「クロスタープフォルテ」で、この22歳はここ数日、かつてクリスティアーノ・ロナウドが宿泊した、まさにその部屋に入っていた。

トレゾルディは、火曜日にビーレフェルトで行われるジョージアとの決定的なU-21欧州選手権予選（18時キックオフ／ProSieben Maxx）を前に、ranのインタビューで、部屋の割り当てでは「少し運があった」と語った。「偶然でした。部屋のカードを受け取って、そのまま行ったら、突然ドアの上に『ロナウドの部屋』って書いてあったんです。彼の写真もたくさん飾ってあります。僕はメッシファンですけど、それでもうれしいですね」

EURO 2024の期間中、ロナウドはポルトガル代表とともに東ヴェストファーレンを拠点としていた。2年後、ドイツのU-21代表は勝利で欧州選手権出場を決めたい考えで、トレゾルディは自身の16得点でピエール・リトバルスキーのU-21記録（18得点）に迫ることができる。さらに、月曜日にあらためて強調したように、今夏にアルバニアとセルビアで行われる本大会（6月16日から7月3日）を終えて初めて、ドイツと出生国イタリアのどちらを選ぶか決断する意向だ。

トレゾルディは今後、どのA代表でプレーするのか？

「僕たちが予選を突破できれば、U-21欧州選手権には必ず出ますし、突破できると思っています」とトレゾルディは話した。最近はドイツ代表監督ユルゲン・クロップと連絡を取っていないという。合宿の初めには、自身の気持ちは「50対50」だと説明していたが、それは「あまり変わっていない」とした。

U-21代表監督アントニオ・ディ・サルヴォは、だからこそ「今はできる限りそっとしている」と語った。トム・ビショフ不在の間にトレゾルディが引き継いだキャプテンマークについても、「私が彼を将来的にどこで見たいと思っているかを示すものとして、それだけでも十分なサインだ」と話した。さらにトレゾルディについて、「典型的なセンターフォワードだし、そういうタイプは多くない。A代表でプレーするのに十分な力があるのは間違いない」と評価した。

その見方はチームメートも同じだ。U-21代表DFジョシュア・クアルシーは、トレゾルディについて「本当にすごく落ち着いたタイプで、ただ純粋にサッカーを愛していて、これからもずっと自分らしいままだと思う」と語り、「僕たち全員が彼から大きな恩恵を受けています」と続けた。