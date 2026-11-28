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ボルシア・ドルトムントがスポンサーを務めるボブスレー五輪金メダリスト、ラウラ・ノルテがBVBのロゴをそりに掲げ、アルテンベルクでのW杯開幕戦を制した。

五輪銀メダリストのノルテは、ドイツ・ザクセン州アルテンベルクで行われたモノボブの開幕戦で、チームメートのリサ・ブックビッツに0.25秒差をつけて快勝。W杯デビューのレオナ・クラインも5位（1.13秒差）に入り、ドイツ勢の好成績を締めくくった。3位はオーストラリアのブリー・ウォーカー（0.54秒差）だった。

BSCヴィンターベルク所属の28歳、ノルテは、コルティナ・ダンペッツォでの五輪後初の国際大会で期待どおりの存在感を示した。1本目で築いた0.27秒のリードを、非常に安定した2本目の滑走で守り切った。

「ものすごく、ものすごく満足している」とノルテは語った。過酷な1週間を経て、実際には「エネルギーが底をついた状態」だったという。「この勢いを2人乗りボブにつなげられる」

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ノルテは2月、北イタリアで行われた五輪でモノボブの銀メダルと2人乗りボブの金メダルを獲得。今季は提携により、BVBのクラブロゴをそりに掲げている。ただ、直近のドイツ選手権ではモノボブでブックビッツに敗れていた。

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なぜラウラ・ノルテのそりにBVBのロゴがあるのか？

28歳のノルテとボルシア・ドルトムントの提携は、開幕直前に発表されたばかりだった。「BVBのロゴをつけたそりで滑れるのは本当に最高。大きな勢いになる」と、ノルテは喜びを語った。

さらに『Bild』は、ノルテの言葉を次のように伝えている。「BVBファミリーの一員であることを誇りに思う。ボルシア・ドルトムントは私にとって単なるサッカークラブ以上の存在だ。BVBは故郷の一部であり、情熱と強いチーム精神を体現している。この提携は私にとって非常に大きな意味があり、競技の枠を超えた支援を示す力強い証しだ」

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ドイツの女子パイロット陣は今季も優勝候補の大本命と目されている。国際舞台の強力なライバルが不在なら、なおさらだ。モノボブの五輪金メダリスト、エラナ・マイヤーズ・テイラー（米国）は健康上の理由でシーズン全体を欠場。北イタリアで2つの銅メダルを獲得したケイリー・ハンフリーズ（米国）も第2子の出産を控え、欠場する。一方、ドイツ代表も半月板断裂により、経験豊富なパイロットのキム・カリツキをW杯で欠いている。