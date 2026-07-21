数日にわたる噂の末、レアル・マドリードとユベントスはスペイン人ミッドフィールダー、アルバ・レドンド（29歳）の去就を決着させた。ユベントスへの移籍で最終合意に達したもので、移籍金はわずか15万ユーロ。この移籍は、彼女のレアルでの挑戦が失敗に終わったことを反映するものだ。

スペイン紙『アス』によると、ユベントスはレアル・マドリードに対し合意した金額を支払い、契約が残り1年だった同選手を獲得する。彼女はスペインの首都で得られなかった出場時間を求めて、退団を決断した。

レドンドが退団を決めた背景には、試合出場を欠くことが次回のワールドカップでのスペイン代表への招集の可能性に影響を及ぼすのではないかという懸念があった。サンティアゴ・ベルナベウでの2シーズンは期待外れに終わり、その間、期待されていたほどの名声を得ることはできなかった。

レドンドは2024年、スペイン女子リーグ屈指の得点者の1人としてレバンテからレアル・マドリードに加入したが、白い巨人での挑戦は期待に見合うものとはならず、カルチョでの新たな機会を求めることとなった。

スペイン人指揮官ゲレーロが率いるユベントスは、女子サッカーにおけるかつての栄光を取り戻そうとしており、今季は戦力の大幅な強化に取り組んでいる。レドンドに加え、セイラ、ハリフィ、そして同郷のジュリア・バルテルを獲得し、ユベントスを再び第一線に押し上げる野心的なプロジェクトを進めている。