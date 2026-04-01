突然の負傷を受けて…ベルグインのアル・ハズム戦への出場可否が明らかに

報道によると、最近突然の負傷に見舞われたアル・イッティハド（ジェッダ）のオランダ人ウイング、ステフェン・ベルグウェインが、サウジ・ロシェンリーグのアル・ハズム戦への出場について、その見解を明らかにした。

アル・イッティハドは、来週金曜日にロシェン・リーグ第27節として、アミール・アブドゥッラー・アル・ファイサル・スタジアムでアル・ハズムを迎え撃つ。

サウジアラビア紙「アル・リヤディヤ」によると、ベルグインは先週の日曜日にアル・イッティハドの練習中に負傷し、その影響で翌日のアル・ワフダとの親善試合を欠場した。

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同紙によると、このオランダ人ウイングは、アル・ハズム戦への出場に備えるため、ピッチを周回するランニングやボールを使ったトレーニングなど、個別練習を行ったという。

ベルグインに対する個別トレーニングの決定は、ポルトガル人監督セルジオ・コンシサオ率いるアル・イッティハドのコーチングスタッフによって下されたもので、怪我の悪化を懸念し、彼を休養させるためだった。

このオランダ人ウイングは、明日木曜日に「タイガース」の集団練習に復帰し、アル・ハズム戦に通常通り出場できる態勢を整える予定だ。

28歳の同選手は、今シーズン開幕以来、各種大会を通じてジャダワのチームで25試合に出場し、9ゴールを決め、4アシストを記録している。