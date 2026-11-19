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フランス代表MFオーレリアン・チュアメニの負傷が、ブラジル代表FWヴィニシウス・ジュニオールにレアル・マドリーの先発の座を取り戻す新たなチャンスをもたらしている。中盤の離脱者により、ジョゼ・モウリーニョはチーム内の役割分担の変更を検討する余地を得た。

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スペイン紙『マルカ』によると、ポルトガル人指揮官はアルダ・ギュレルとベルナルド・シウバを中盤の底に起用し、両ウイングにヴィニシウスとヤン・ディオマンデを配置する案を検討しているという。今後、白い巨人の攻撃力を最大限に生かす狙いだ。

レアル・マドリーは今週土曜日、本拠地サンティアゴ・ベルナベウでセルタ・デ・ビーゴと対戦し、ラ・リーガの戦いを再開する。代表ウィーク明けのチームの戦いぶりにファンの注目が集まっており、特に1回目と2回目の代表ウィークの間の期間には、内容と結果の両面で優れたパフォーマンスを見せていた。

今回の代表ウィークは、ヴィニシウスにとって今シーズンの重要な転機となりそうだ。4試合の出場停止処分で国内の試合から離れていた同選手は、この期間を利用して心のバランスを取り戻し、ここ数週間にわたって自身を取り巻いていたプレッシャーから距離を置いた。その後、ブラジル代表に合流すると目覚ましい攻撃的なパフォーマンスを披露し、再び自信を取り戻した。

ブラジル人ウインガーは代表の親善試合2試合で5ゴールを記録。日本戦で2ゴール、シンガポール戦で3ゴールを挙げた。いずれの試合もフル出場ではなく、1試合目は90分、2試合目は60分のプレーだったが、得点感覚の回復とレアル・マドリーでの先発争いに向けた準備が整っていることを明確に示した。

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ヴィニシウスはシーズン序盤に苦しい時期を過ごし、夏の準備が理想的ではなかったことを自ら認めていた 。それはフィジカル面でも技術面でも同様だった。さらに、レアル・マドリーとの新契約締結後には、クラブでの将来をめぐる新たなプレッシャーにも直面。本人はこの契約について、自身を取り巻く責任と期待をより一層大きくしたと語っている。

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しかし、出場停止明けのヴィニシウスがレアル・マドリーの先発に戻るのは、戦術面で容易ではない。コートジボワール人のヤン・ディオマンデが彼の不在を生かしてチームの構想に食い込み、左ウイングの座を争う強力なライバルとなるほどのパフォーマンスを見せているからだ。ディオマンデは右サイドでもプレー可能で、モウリーニョに前線の多彩な選択肢をもたらしている。

競争をさらに複雑にしているのが、右ウイングで輝きを放つアルダ・ギュレルの存在だ。トルコ人MFはここ数試合のレアル・マドリーの復調を支える重要な選手の一人となっており、ゲームメイクやライン間での動きで明確な貢献を見せている。そのため、代表ウィーク中に母国代表で多くの時間プレーしたとはいえ、セルタ戦で彼を外すという判断は簡単ではなさそうだ。

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モウリーニョがキリアン・エムバペとジュード・ベリンガムの先発起用にこだわる中、ポルトガル人指揮官はヴィニシウス、ディオマンデ、ギュレルを擁する豊富な攻撃陣を抱えている。つまり、前線の2つのポジションを3人の選手が争うことになり、チームのバランスを崩さずにできるだけ多くの選手を生かせる戦術的な解決策を見つける必要に迫られている。

そこで浮上するのが、フランス代表合宿中に起きたチュアメニの突然の負傷だ。これはモウリーニョの計算を変える要因になり得る。いつもの中盤の構成に頼るのではなく、アルダ・ギュレルとベルナルド・シウバをダブルボランチとして試す機会になるかもしれない。そうなれば、エムバペとベリンガムを先発に残したまま、ヴィニシウスとディオマンデを両ウイングで同時に起用する道が開ける可能性がある。

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この構想は、サイドのスピードとテクニックをより生かせる攻撃的な解決策となる。ヴィニシウスとディオマンデは1対1の局面や相手守備陣の背後への飛び出しで大きな力を持っており、一方でギュレルとベルナルド・シウバは、その技術力とボール扱いの巧みさによって攻撃の組み立てや試合のリズムのコントロールに貢献できる。

とはいえ、この選択肢にはリスクも伴う。ギュレルとベルナルド・シウバは、チュアメニが中盤にもたらすフィジカル面の特長を備えておらず、ボール奪取やカバーリングの能力もフランス人ボランチと同等の水準ではない。そのため、相手にスペースを与える恐れがあり、バランスを失わないためにはより組織的な守備が求められることになる。

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この変更は、チュアメニが回復し、チーム全員が万全の状態に戻るまでの一時的なものになると見られている。しかし、彼の不在はモウリーニョにとって、新たな攻撃的な組み合わせを試し、ヴィニシウスとディオマンデがサイドでもたらす攻撃の選択肢を犠牲にすることなく、ギュレルとベルナルドが中盤でコンビを組めるかどうかを見極める機会になるかもしれない。

こうして、チュアメニの負傷はレアル・マドリーにとっての危機から、ヴィニシウスが先発の座を取り戻すための新たなチャンスへと変わる可能性がある。ブラジル代表での活躍によって、力強い復帰への扉は再び開かれた。セルタ戦は、豊富な攻撃のタレントを抱えながらも、各選手にふさわしい居場所を布陣の中で見つける必要があるモウリーニョの選択にとって、重要な試金石となりそうだ。