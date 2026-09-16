マンチェスター・ユナイテッドはプレミアリーグの4試合でわずか1勝しか挙げられておらず、クラブの再建の最終段階を経て、早くもマイケル・キャリック監督への重圧が高まっているとの指摘が出ている。

マンチェスター・ユナイテッドの元MFニッキー・バットは、この苦しいスタートを受けて、マイケル・キャリックは1月まで持たないかもしれないと主張した。

バットは、昨夏に正式に就任したマンチェスター・ユナイテッドの指揮官について、競争するのに十分強力な守備を擁していないと指摘し、それが彼の失脚の原因になり得ると述べた。

番組「ザ・グッド、ザ・バッド・アンド・ザ・フットボール」での発言のなかで、バットはキャリックが夏の補強を十分に得られなかったと感じていると示した。

英紙「ミラー」が伝えたところによると、彼はこう語った。「クラブと補強を段階的に進めていると言うのは、すべて結構なことだと思う。ただ、もし自分が監督なら、こう考えるだろう。よし、フォワードだが、彼らは自分たちの陣容は問題ないと考えている。私はそうは思わない」

さらにこう続けた。「彼らには純粋なストライカー、言葉のあらゆる意味で純粋なストライカーが必要だと思う。中盤の選手については整えたが、それは議論の余地がある」

そしてこう続けた。「彼らはその点では良い仕事をしたと思うが、マイケルは次の移籍市場にすら到達できないかもしれない。そして彼はこう言うかもしれない。『よし、私は職を失ったが、あなたたちは4バックで仕事をするために必要な道具を私に与えてくれなかった』と」

さらに続けた。「なぜなら、4バックについて何と言おうと、ハリー・マグワイアは信じられないほどの選手であり、超一流の選手だったが、彼は今や一定の年齢に達し、年を重ねている。我々は皆それを経験してきたじゃないか？ 人は年を取ると動きが鈍くなり、あるいはかつてほど良くはなくなり、かつてほど速くはなくなる」

彼はこう発言を続けた。「リサンドロ・マルティネスは今も絶好調で、依然として非常に良い選手だ。私はルーク・ショーのことも、彼がコンディションが良く出場しているときには気に入っている。彼はヨーロッパでも屈指の選手だ。ただ、非常に多くの負傷を抱えているのが事実だ」

そして加えた。「右サイドバックの選手はどちらも十分に良いとは思わない。だから、監督や指導者としてこの状況を見て、こう言うことになる。『よし、私は4バックに何人か選手を加える必要が切実にある』と」

彼はこう締めくくった。「しかし、ユナイテッドのリクルート陣や上層部はこう言っているようだ。『いや、それが次の段階であり、1月に起こるかもしれないし、実際に起こるかもしれないが、非常に難しいだろう。あるいは夏に起こるかもしれない』と。そしてそれは監督たちの助けにはならない」

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