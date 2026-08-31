突然の欠場と物議を醸す招集：フリック、ラージョ・バジェカーノ戦のバルセロナ招集メンバーを発表

バルセロナのハンジ・フリック監督は、本日夜にカンプ・ノウで行われるラ・リーガ第3節のラージョ・バジェカーノ戦に向けたチームのメンバーリストを発表し、ガビの欠場が続く一方、クロアチア人ゴールキーパーのドミニク・リヴァコヴィッチもリストに名を連ねなかった。

フリックは、ラ・リーガ開幕節のエルチェ戦で膝に負った重傷を受け、予防措置としてガビの招集を見送り続けている。コーチングスタッフは、完全に回復する前に復帰させて無理をさせないよう慎重を期しており、来週のバレンシア戦でメンバー入りできる見込みだ。

また、バルセロナはフレンキー・デ・ヨングとパルディも負傷により欠場する。一方、リヴァコヴィッチは先週チームに加入したにもかかわらず、まだ登録されておらず、このクロアチア人ベテランゴールキーパーの去就は、残留か、あるいはレンタルでの移籍かも含めて未定のままとなっている。

これに対し、アレハンドロ・バルデは、移籍市場閉幕前の退団の可能性が取り沙汰されるなどバルセロナでの去就に不透明感が残るものの、試合のメンバーリストに名を連ねた。

バルセロナは、中盤とゴールマウスに影響の大きい欠場者を抱えながらも、ラ・リーガでの好スタートの継続を目指してラージョ・バジェカーノ戦に臨む。フリックはコンディションの整った選手を起用し続けている。

ラージョ・バジェカーノ戦のバルセロナのメンバーリスト

ゴールキーパー：ジョアン・ガルシア、シュチェスニー、エデル・アリエ

ディフェンス：カンセロ、クバルシ、クリステンセン、バルデ、ジェラール・マルティン、クンデ、エリック・ガルシア、チャビ・エスパルト。

ミッドフィルダー：ロドリ、フェルミン、ペドリ、オルモ、ベルナル、ファリニャス

フォワード：ラミン・ヤマル、ラフィーニャ、アデミ、ジョルディ、ハムザ