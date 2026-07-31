突然の来場：レアル・マドリードのスターがバルセロナ対バーミンガムの試合を観戦

金曜日の夜、セント・アンドリュース・パークは、レアル・マドリードに所属するイングランド代表スター、ジュード・ベリンガムという特別なゲストの来場に沸いた。プロとしてのキャリアをスタートさせたこのスタジアムに戻ってきた彼は、バーミンガム・シティとスペインのバルセロナによる親善試合を観戦した。この一戦は、新シーズンに向けた準備の一環として、バルサがイングランドの地で臨む初のテストマッチだった。

ワールドカップ2026にイングランド代表として出場した後、休暇を楽しんでいるベリンガムが観戦したこの試合は、ハンジ・フリック監督率いるチームの新シーズンに向けた本格的な準備のスタートを意味するもので、ユロパとの非公開の親善試合を4－1で制した後に行われた。

感動的な帰還

ピッチ上ではバルセロナの選手たちに注目が集まっていたが、多くの視線はベリンガムが座るスタンドへと向けられた。退団から数年が経った今も、彼はバーミンガムのファンにとって真の手本であり続けている。

一部の報道では、レアル・マドリードの選手が試合開始前にピッチに降り、自身のアカデミーが輩出した最も偉大な才能の一人を決して忘れることのないバーミンガムのファンに挨拶をするとされていたが、結局それは実現しなかった。もっとも、スタンドでは喜びに満ち、活気ある様子が見られた。

また、彼がセレモニーの始球式を行う可能性についても憶測が飛び交ったが、これも見送られ、イングランド代表のスターはファンからの温かい歓迎の中、スタンドから試合を見守るにとどまった。

バーミンガムとの特別な物語

ジュード・ベリンガムとバーミンガム・シティの物語は唯一無二のものだ。このイングランド代表選手はわずか7歳でクラブのアカデミーに加入し、異例のペースでその階段を駆け上がり、16歳と38日でトップチームデビューを果たすと、チーム史上最年少でユニフォームに袖を通した選手となった。

ベリンガムが実力を証明するのに必要だったのはわずか1シーズンだった。44試合に出場して4ゴールを記録し、2020年夏にドイツのボルシア・ドルトムントへ移籍する前には、チャンピオンシップに所属するチームのスター選手となっていた。

バーミンガムでの在籍期間は短かったものの、ベリンガムの影響は非常に大きく、クラブは前例のない決断を下した。彼への敬意を表して背番号22を永久欠番にしたのだ。これはイングランドサッカーの歴史においてもごく一握りの選手にしか行われてこなかった稀な措置であり、しかも彼はわずか17歳だった。