インテル・ミラノのDFアレッサンドロ・バストーニは、来夏の移籍市場でバルセロナに加入するためにチームを離れるという考えを拒否している。以前、一部報道ではバストーニがカタルーニャのクラブでプレーすることに同意したと伝えられていた。

最近の報道によると、インテルは2025-2026シーズン終了後の夏の移籍市場で「改革」に踏み切る可能性があり、その第一歩として指揮官クリスティアン・キヴの契約延長が挙げられ、選手リストにも大幅な変更が及ぶという。

契約満了が近い選手が多数いることに加え、新戦力獲得の資金を確保するために売却候補の一人としてバストーニの名前も取り沙汰されていた。

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一方でバルセロナは同選手に関心を示し、スペインおよびイタリアの報道によれば、周辺関係者に連絡して意向を探ったという。選手自身も前向きな姿勢を見せていた。

しかし、きょう金曜日付の「コリエレ・デロ・スポルト」によると、バストーニはインテルに残留し、サン・シーロでタイトル争いを続けたい意向だという。

同紙は、マンチェスター・シティが数シーズン前に獲得へ関心を示していたものの、当時バストーニはイタリアに残ることを選んだと指摘しており、セリエAで安定してプレーしたいという継続的な意思を示している。

また別の報道では、選手の評価額をめぐってインテルとバルセロナの間に大きな隔たりがあるとも伝えられている。カタルーニャのクラブは約4500万ユーロ規模のオファーを検討しているとみられる一方、インテルは6000万〜7000万ユーロを求めているという。

同紙は、バルセロナとバストーニの代理人の間で実際に連絡が取られたことを確認したが、まだ初期段階にとどまっているとした。とりわけ、選手自身が移籍の可能性について、より踏み込んで話し合う意思を示していないという。

報道によれば、このイタリア人DFは、最近の困難な時期にクラブから大きな支援を受けたこともあり、インテルが「自分のチーム」だと感じている。

クラブは、ユベントスとの“イタリア・ダービー”で物議を醸す勝利を収めた後、イタリア国内の多くのアウェー会場でブーイングを浴びた際にも彼の味方であり続けた。また、W杯予選プレーオフでボスニア・ヘルツェゴビナ代表戦においてイタリア代表として退場処分を受けた後、クラブの試合に戻った際には、ファンから温かい拍手で迎えられた。

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